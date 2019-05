Para empezar, los interesados y la opinión publica deben darse cuenta de que la crisis en cuestión no es causada por ninguna de los disparadores tradicionales de conflicto entre las naciones-estado. La República de Irán y los Estados Unidos no tienen un problema fronterizo o territorial, no están luchando por el acceso a los recursos naturales y no tratan de arrebatarse participación en los mercados. Tampoco ninguno de los dos está peleando por recursos hídricos, por un acceso a mar abierto o por asuntos relacionados a su seguridad nacional. En otras palabras, la crisis actual no es un conflicto internacional de los clásicos. Una de las principales razones es que Irán ya no se comporta como un estado-nación sino como un régimen que pavimenta el camino a una ideología expansionista y anexionista.