En marzo de 2017, el portavoz militar de KH reafirmó la posición anti-americana del grupo y dijo: "No es posible que Kata'ib Hezbollah, ni ninguna de las facciones de la resistencia sea considerada del lado de los estadounidenses". En diciembre de 2017, luego de la derrota de ISIS en Irak, KH emitió un comunicado declarando que "el enemigo de la humanidad, los Estados Unidos, ya no puede profanar el territorio iraquí pues sus combatientes no le han permitido hacerlo".