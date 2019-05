Se supone que los once años en que Bin Laden permaneció prófugo siempre tuvo cerca a Ayman Al Zawahiri, 67 años, su mano derecha, un médico egipcio jefe de la Jihad Islámica. Cuando los comandos de la Navy Seals lograron encontrar al hombre responsable por los atentados del 11-S, Zawahiri había desaparecido. Ya lleva ocho años en las sombras. Es hoy el terrorista más buscado por Estados Unidos. Su cabeza tiene una recompensa de 25 millones de dólares. Cada tanto aparece algún comunicado suyo o la información de que se enfrentó a sus competidores del ISIS, el Estado Islámico. Pero todas las pistas siempre regresan al primer casillero. Los analistas de inteligencia creen que Zawahiri permanece entre los pashtunes del Hindu Kush. No muy lejos de la aldea en la que los líderes tribales me aseguraron que si se lo piden, ellos les darían refugio.