Luego de un mes de celebración de las elecciones nacionales, se vislumbra con mayor claridad que la propaganda que llevó a la victoria al Likud, bajo el lema de "derecha fuerte" en contraposición de la "izquierda débil" del centrista Gantz (términos utilizados por el Likud), no es más que un slogan electoral. No existe tal dicotomía, al menos no en el caso de Gaza.