Muchos se preguntan si en estas condiciones, Macron podrá seguir reformando más allá de su voluntad de querer hacerlo. Lo concreto es que para lograrlo exitosamente tendrá que cambiar su método y, según Benjamin Morel, doctor en ciencias políticas de ENS Paris Saclay, no será tan simple: "Si Macron quiere continuar las reformas, tendrá que llevarse bien con una serie de organismos intermedios, incluidos los sindicatos. El problema es que estas alianzas fueron marginadas en la primera parte del período de cinco años de su Gobierno y hoy no tienen ningún interés en hacer concesiones y arreglos con Macron. El presidente está en una posición más débil hoy y es muy claro que es el peor momento en el marco de su mandato. En consecuencia, no puede permitirse un segundo movimiento de chalecos amarillos como el que está gestándose en las comunidades de inmigrantes que adhieren al integrismo islamista". El presidente francés debe asociar a los organismos intermedios, pero también a los ciudadanos y por sobre todo a las masas migratorias que su gobierno cobijo, pero que hoy no adhieren al gobierno de Macron.