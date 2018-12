Elecciones donde se violan los derechos humanos y las libertades fundamentales, con perseguidos, presos y exiliados políticos; donde no hay libertad de prensa; donde que se manipulan los registros y la información; cuando el "estado de derecho" no existe y la "división e independencia de los poderes públicos" es una simulación pues todo el poder esta concentrado en el jefe que es al mismo tiempo el candidato a perpetuar: no son elecciones, es fraude, es crimen organizado en acción.