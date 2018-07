El presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador y su nominado canciller, Marcelo Ebrard, anunciaron su retorno a la "Doctrina Estrada" para conducir las relaciones exteriores con "una política de no intervención en asuntos exteriores que buscará no entrometerse en conflictos como el venezolano o el nicaragüense". Posición política equivocada y desconocimiento del derecho internacional vigente, en cuyo contexto, la "no intervención" y/o "la autodeterminación" no son coartada de "complicidad con dictaduras de crimen organizado".