El vuelo de Air Canada a Vancouver salía del aeropuerto de Newark. Era un domingo por la tarde. Había muchísima gente, tal vez porque La Guardia estaba en parte cerrado. En el mostrador de Air Canada, le di a la señorita nuestros números de viajeros registrados en TSA. Nos dio los pases de abordar. Las filas para pasar los controles de seguridad eran absurdamente largas. Cuando por fin llegamos a que nos revisaran, una señora obesa, afroamericana, con uñas postizas, nos dijo que mi mujer y mi hija podían pasar, porque tenían pases pre-chequeados, pero yo no podía ingresar, tenía que ir a la cola de viajeros regulares. Le mostré mi número de TSA, no sirvió de nada. Me dijo que mi pase de abordar no decía pre-chequeado. Volvimos al mostrador de Air Canada. Protesté. Me entregaron un nuevo pase de abordar. Regresamos a la larguísima cola de seguridad. Esta vez la misma señora gorda nos dijo que ahora yo podía pasar, pero mi esposa y nuestra hija no. Protestamos. Le dijimos que unos minutos antes ella había certificado que mi esposa y nuestra hija sí estaban pre-chequeadas. Se negó a admitirlas. Dijo: puede pasar usted, pero ellas deben ir a la fila regular. Nos negamos a separarnos. Volvimos al mostrador de AirCanada. Nuestra hija, exhausta, lloraba. Protesté a gritos. La empleada me gritó más fuertemente. Odié viajar. Odié los aeropuertos de Nueva York. Odié a ese gente tonta, con poder, que, si puede, te obstruye el paso y te humilla, solo para sentirse poderosa. Nos hicieron perder una hora en filas estúpidas, sin reconocer nuestro estatus de pasajeros TSA. Un horror. Me juré no volver pronto a Nueva York. Y dos horas antes, abrazando a mi hija, llorando por ella, me había jurado viajar a esa ciudad todos los meses. Ya se sabe, soy bipolar.