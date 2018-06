En 1983 dejamos la etapa de "niñez" cívica cuando, cansados de un gobierno electo, se "tocaba la puerta de los cuarteles" en vez de esperar a votar uno nuevo. Como los chicos caprichosos, que hartos de un juguete, lo rompen. Logramos aprender que la mejor forma de cambiar los gobiernos es la democracia, a través de elecciones libres. Sin embargo, entramos en la "adolescencia" cívica, donde la responsabilidad de los propios fracasos son de otros (las crisis son culpa del FMI, conspiraciones locales y/o internacionales, etc.); los límites no existen (las leyes y la Constitución se avasallan si es "necesario"); y uno se ocupa solo de sí mismo y no importa la comunidad. En pocas palabras, no entendimos que tan importante como la democracia es la "República", la cual garantiza que el poder delegado a nuestros funcionarios no se utilice para avanzar sobre los derechos de quien se los cedió temporalmente, el votante. Por eso, es importante que haya división de poderes, límites al ejercicio de sus funciones y que entre ellos se controlen su cumplimiento.