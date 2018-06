De nuevo, una mala comunicación y un mal cálculo del estado de ánimo social se convierte en un boomerang. La política no se puede hacer sin Excel, pero la política no se puede reducir al Excel. La arrogancia técnica no permite la aceptación racional. Detrás de los números fríos hay personas e historias de vidas que palpitan. Cuando se pierde el vínculo emocional, se acaba perdiendo el vínculo político.