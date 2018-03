No hay problema que ella no pueda resolver. Lo que más le gusta es que yo le diga: mi amor, tengo un problema, no sé qué hacer, por favor ayúdame. Ella es feliz ayudándome, enfocándose, tratando de entender cómo resolver el problema. Si se atasca la impresora o se queda sin tinta, ella se ocupa. Si no sé cómo firmar un contrato que me han enviado por correo electrónico, ella convierte el documento de Word en PDF. Si tengo que imprimir un recibo, ella lo hace en un santiamén. Si el televisor no coge la señal satelital y está por comenzar el partido de fútbol y yo me quejo como un pusilánime y maldigo mi suerte, ella se concentra y trae de vuelta la señal del fútbol. Si me salen pelitos en la nariz o las orejas y no sé cómo cortármelos porque soy un tontín, ella me los corta. Si me duele algo, ella encuentra el aparato correcto para darme un masaje. Nunca me dice: estoy cansada, no fastidies, es tu problema. Siempre está lista y dispuesta y encantada de darme una mano y arreglar el problema.