También hechos alucinantes que ya son rutina como ver madres entregando sus hijos en orfanatos o a personas que se los reciban porque ellas no tienen como alimentarlos. Estadísticas espantosas que parecieran no sacudir la sensibilidad ni la ira como esta que hemos leído el sábado 17 de los corrientes donde se informa de 62 bebés fallecidos en el hospital Luis Razetti de Barcelona, estado Anzoátegui durante enero de 2018, de acuerdo a las cifras dadas por autoridades de ese centro de salud, concretamente por su director el Dr. Yuri Prieto que claramente dijo que la malnutrición de las embarazadas ha sido clave para aumentar la mortalidad infantil. Que el 80% de las madres no se alimentan bien y eso afecta el peso de los bebés al nacer, lo que está causando que dos neonatos mueran por día.