Tlalnepantla tendrá afectaciones de agua este 5 de noviembre: estas son las comunidades sin suministro

Se afectará el servicio de agua en Tlalnepantla por obras de CFE (OPDM Tlanepantla)

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Habitantes de cuatro comunidades de Tlalnepantla enfrentarán afectaciones temporales en el suministro de agua potable este jueves 5 de noviembre, debido a trabajos de mantenimiento que realizará la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la red eléctrica y que obligarán a suspender la operación del Pozo San Lucas.

El Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM) de Tlalnepantla informó que las labores están programadas de las 8:30 a las 18:00 horas, periodo durante el cual el pozo no podrá operar con normalidad, lo que repercutirá en el abastecimiento de agua para las zonas que dependen de esta infraestructura.

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Estas son las comunidades afectadas

De acuerdo con el aviso difundido por el organismo municipal, las afectaciones podrían presentarse en las siguientes comunidades:

Pueblo de San Lucas Tepetlacalco.

Fraccionamiento Magisterial Vista Bella.

Fraccionamiento Bellavista Satélite.

Colonia Ex Hacienda de Santa Mónica.

El OPDM explicó que la interrupción está relacionada con los trabajos que la CFE realizará en la infraestructura eléctrica, por lo que la disminución o falta temporal de agua no corresponde a una falla propia de la red hidráulica municipal, sino a la suspensión de operaciones del pozo durante el mantenimiento.

¿Cuándo se restablecerá el suministro de agua en Tlalnepantla?

Pozo San Lucas Tlalnepantla Edomex (OPDM/FB)

El organismo municipal precisó que, una vez que la Comisión Federal de Electricidad concluya las labores y se recuperen las condiciones necesarias para el funcionamiento del Pozo San Lucas, comenzará el restablecimiento del servicio de agua potable.

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Sin embargo, la recuperación no será inmediata ni necesariamente simultánea en las cuatro comunidades, ya que el suministro se normalizará de manera gradual conforme se restablezca la operación de la infraestructura.

Por esta razón, los habitantes podrían experimentar variaciones en la disponibilidad del líquido incluso después de que concluyan los trabajos eléctricos, mientras se recuperan las condiciones de distribución.

Hasta el momento, el OPDM no informó cuánto tiempo adicional podría tomar la normalización completa del servicio en cada una de las zonas afectadas.

Recomendaciones ante la suspensión temporal del servicio

Se espera que el servicio se reanude en la tarde-noche de este 5 de noviembre (Gob. Atizapán)

Ante las posibles afectaciones, se recomienda a los habitantes de San Lucas Tepetlacalco, Magisterial Vista Bella, Bellavista Satélite y Ex Hacienda de Santa Mónica tomar previsiones para contar con agua suficiente durante el periodo de mantenimiento.

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Entre las medidas preventivas se encuentra almacenar agua en recipientes limpios y con tapa, priorizar su utilización para actividades esenciales y evitar el desperdicio mientras se normaliza el abastecimiento.

También es conveniente revisar que los depósitos domésticos, como tinacos y cisternas, cuenten con suficiente reserva para atender las necesidades básicas durante las horas en que el pozo permanezca fuera de operación.

El OPDM agradeció la comprensión de los vecinos ante las molestias que puedan ocasionar estos trabajos y reiteró que las afectaciones serán temporales.

Para solicitar información o reportar alguna situación relacionada con el servicio de agua potable, los usuarios pueden comunicarse al Call Center del organismo, al número 55 53 21 08 40, o enviar un mensaje vía WhatsApp al 55 30 08 16 03.

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El aviso fue emitido por el Gobierno de Tlalnepantla y el OPDM, con el propósito de anticipar a la población sobre las afectaciones previstas para el jueves.

De esta manera, las cuatro comunidades deberán considerar que el mantenimiento eléctrico de la CFE tendrá repercusiones en el abastecimiento de agua durante parte de la jornada, mientras que el regreso a la normalidad dependerá de la conclusión de los trabajos y de la recuperación operativa del Pozo San Lucas.