Kuno Becker presume su primer voto en Estados Unidos y manda mensaje a la comunidad hispana

Foto: Instagram/@kunobp

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Kuno Becker comparte su voto en Estados Unidos con un mensaje dirigido a la comunidad hispana, en medio de una jornada electoral que redefine el control del Congreso y deja a los demócratas con mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado.

El actor mexicano publicó una imagen y explicó el peso personal que tuvo su participación. En la fotografía aparece con una sudadera café, mientras el texto sobre la imagen da cuenta de su vínculo con el país donde vive.

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“Mi primer voto en éste país. Aquí nació mi hija. Aquí cumplí muchos sueños. Aquí lucho junto con nuestra #comunidadhispana”, escribió Kuno Becker en la publicación, acompañada de las etiquetas #votolatino, #usa y #hispanos.

La publicación muestra al actor en el exterior de lo que parece ser un centro de votación. Becker sonríe a la cámara y usa su mensaje para relacionar su experiencia familiar y profesional con el llamado a participar en las urnas.

El mensaje se difundió mientras millones de personas acudían a votar en una elección que define la composición del Congreso de Estados Unidos. La jornada también se convierte en una prueba para el presidente Donald Trump, luego de que su partido pierde posiciones en entidades que habían sido bastiones republicanos.

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Kuno Becker llama a la comunidad hispana a acudir a las urnas

La frase de Becker se enfoca en el sentido de pertenencia que construyó en Estados Unidos. El actor menciona el nacimiento de su hija y los proyectos que ha desarrollado en ese país antes de referirse a su lucha junto a la comunidad hispana.

La publicación recibió mensajes de apoyo y reacciones con corazones. Algunos usuarios celebraron que el actor ejerciera su derecho al voto, mientras otros retomaron su llamado a la participación de los latinos en el proceso electoral.

También aparecieron comentarios con corazones azules y mensajes breves de respaldo. Las respuestas se concentraron en la convocatoria de Becker a votar y en la representación de las comunidades hispanas en Estados Unidos.

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Horas después, el actor volvió a intervenir en los comentarios de su publicación. “¿Ya votaron?!”, preguntó a quienes siguen su cuenta.

(Instagram)

El mensaje abrió una nueva ronda de respuestas. Usuarios compartieron emojis de aplausos y corazones, además de expresiones de respaldo a la participación electoral de los hispanos.

La publicación señala que se trata de su primer voto en Estados Unidos. Becker no detalló en el mensaje por cuál candidatura o partido emitió su sufragio, aunque sí vinculó su participación con la defensa de la comunidad hispana.

Los demócratas recuperan el control del Congreso de Estados Unidos

La publicación del actor coincide con una elección en la que los demócratas recuperan el control de las dos cámaras del Congreso.

El partido obtiene la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes tras imponerse en varios estados que históricamente favorecieron al Partido Republicano.

El nuevo equilibrio legislativo deja a la oposición con capacidad para bloquear proyectos de ley, frenar nombramientos judiciales y de altos funcionarios, además de impulsar investigaciones parlamentarias sobre la administración de Donald Trump.

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“Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo, de verdad lo creo”, afirmó Trump en una entrevista con Fox News.

El resultado electoral se explica por el descontento de sectores del electorado frente al costo de vida, los aranceles y la guerra contra Irán, de acuerdo con el reporte. El conflicto habría elevado los precios del combustible y profundizado las críticas contra la gestión republicana.

Los demócratas aseguran la mayoría en el Senado luego de triunfos en Texas, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Ohio, Kansas, Iowa y Maine. En este último estado, Troy Jackson derrota a la senadora republicana Susan Collins y entrega a su partido el séptimo escaño necesario para controlar la Cámara alta.

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En la Cámara de Representantes, el partido amplía su presencia en Pensilvania, Kentucky, Arizona, Carolina del Norte y Nueva Jersey. Entre los distritos que cambian de manos hay algunos donde Trump obtuvo una ventaja amplia en la elección presidencial de 2024.

“Lucharon con ahínco”, agregó Trump al referirse a sus adversarios políticos.

La nueva mayoría demócrata entra en funciones en enero y podría modificar la relación entre la Casa Blanca y el Congreso durante los últimos dos años del mandato presidencial. Entre los temas que quedarían bajo supervisión están la guerra contra Irán, la política migratoria y acusaciones de corrupción contra integrantes del Gobierno.

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La participación de figuras de origen latino, como Kuno Becker, ocurre en una jornada marcada por ese reacomodo político. El actor cierra su mensaje con una pregunta directa a sus seguidores: “¿Ya votaron?!”.