Colombia

Operación en Guapi, Cauca, terminó con el sometimiento de ocho guerrilleros de las disidencias de las Farc, incluyendo su cabecilla

Las autoridades atribuyeron al señalado cabecilla del río Guajuí funciones financieras dentro de la Estructura 30 Jhonier Toro Arenas

Efectivos militares registraron la entrega de armas, munición, embarcaciones y motores en corredores fluviales del Pacífico caucano - crédito Ejército Nacional
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Las Fuerzas Militares informaron que un grupo armado se sometió a la justicia en zona rural de Guapi, Cauca, durante operaciones realizadas en el sector de San Antonio de Guajuí. Entre los hombres que dejaron las armas estaba alias Pantalón, señalado por las autoridades como cabecilla de la comisión armada que operaba en el río Guajuí.

Según la información oficial, alias Pantalón llevaba más de 10 años en la Estructura 30 Jhonier Toro Arenas, del Bloque Occidental Jacobo Arenas, y tenía a su cargo asuntos financieros de esa organización. Su sometimiento, indicaron las Fuerzas Militares, afecta la capacidad de sostenimiento económico y logístico del grupo armado en esa zona del Pacífico caucano.

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Entregaron armas, munición y embarcaciones

Durante el procedimiento, los integrantes de la estructura entregaron cinco armas largas, tres armas cortas y una subametralladora Mini-Uzi, además de 28 proveedores y 577 cartuchos de distintos calibres.

Operación en Guapi terminó con el sometimiento de un grupo de la Estructura 30 - crédito Ejército Nacional
Operación en Guapi terminó con el sometimiento de un grupo de la Estructura 30 - crédito Ejército Nacional

Las autoridades también incautaron material de intendencia, dos embarcaciones y dos motores fuera de borda de 75 caballos de fuerza. De acuerdo con el reporte, estos elementos eran utilizados para el desplazamiento fluvial y el abastecimiento de la comisión armada.

La operación contó con la participación de tropas de la Vigésima Novena Brigada del Ejército Nacional, la Fuerza Naval del Pacífico de la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación.

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Las Fuerzas Militares señalaron que la salida de esta comisión reduce la capacidad de la Estructura 30 para movilizar integrantes, mantener redes logísticas y conservar presencia armada en los corredores del río Guajuí.

La organización armada hacía parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas, estructura que tiene presencia en zonas del departamento del Cauca. Los sometidos quedaron vinculados a los procedimientos judiciales que adelanta la Fiscalía.

Armada incautó casi dos toneladas de cocaína en Cauca y Nariño

Dos operativos en el Pacífico sur dejaron 1.765 kilos de cocaína decomisados - crédito Armada Nacional
Dos operativos en el Pacífico sur dejaron 1.765 kilos de cocaína decomisados - crédito Armada Nacional

La Armada de Colombia reportó la incautación de 1.765 kilogramos de clorhidrato de cocaína durante dos operativos realizados el martes 3 de noviembre en López de Micay, Cauca, y La Tola, Nariño. De acuerdo con la institución, la droga tendría un valor estimado de más de USD 81 millones para las organizaciones narcotraficantes y su decomiso evitó la posible comercialización de unas 4,4 millones de dosis en mercados internacionales.

El cargamento de mayor volumen fue hallado en el sector de Boca Grande, en un afluente del río San Juan de Micay. Unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42 encontraron 40 bultos que contenían 1.175 paquetes rectangulares. En el procedimiento también participaron soldados del Batallón de Infantería de Selva No. 56 del Ejército Nacional y personal de investigación de la Policía Antinarcóticos.

La prueba preliminar determinó que el material correspondía a 1.175 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Según el coronel de Infantería de Marina Edilberto Restrepo Pérez, comandante encargado de la Brigada de Infantería de Marina No. 4, el cargamento sería atribuido a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

Incautación de más de 1,7 toneladas de cocaína en operaciones de la Armada en Cauca y Nariño - crédito Armada Nacional

La segunda operación se desarrolló en Playa Amarales, en jurisdicción de La Tola. Allí, unidades de la Fuerza Naval del Pacífico y del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 43 localizaron 26 bultos con 590 paquetes de diferentes tamaños. Los análisis de Policía Judicial confirmaron que contenían 590 kilogramos de cocaína, que las autoridades relacionaron con el bloque Jhon Arenas.

La Armada indicó que los procedimientos formaron parte de las acciones contra las rutas fluviales y marítimas utilizadas por grupos dedicados al narcotráfico en el Pacífico sur colombiano.

Las autoridades señalaron que las operaciones continuarán en los corredores fluviales del Pacífico sur, donde grupos armados y redes de narcotráfico buscan mantener rutas para el transporte de armas, integrantes y cargamentos de droga. La Fiscalía avanzará con los procesos judiciales derivados de los procedimientos.

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Alias PantalónEstructura 30Operación en GuapiSometimiento de guerrillerosColombia-Noticias

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