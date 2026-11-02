Colombia

Rodrigo Lara Restrepo expuso cómo ahorró $103.000 millones en el Ministerio del Interior y lanzó propuesta de austeridad para el Gobierno

En medio de la discusión por la ley de rescate fiscal, el exministro defendió que el ajuste de las finanzas públicas puede comenzar con recortes administrativos y una reducción de la contratación estatal

Rodrigo Lara aseguró que durante sus 76 días al frente del Ministerio del Interior terminó 557 contratos y ordenó no renovar cerca de 520 más (Catalina Olaya/Colprensa)
Rodrigo Lara aseguró que durante sus 76 días al frente del Ministerio del Interior terminó 557 contratos y ordenó no renovar cerca de 520 más (Catalina Olaya/Colprensa)
Guardar

Los recortes a la contratación estatal y el ahorro de recursos públicos volvieron al centro de la discusión sobre el gasto del Gobierno. El exministro del Interior Rodrigo Lara Restrepo aprovechó el debate por la ‘Ley de Rescate Fiscal’ para mostrar los resultados que, según su balance, consiguió durante los 76 días que estuvo al frente de esa cartera y plantear que el ajuste de las finanzas puede comenzar con decisiones administrativas.

El exfuncionario publicó un mensaje este 2 de noviembre en el que defendió la reducción de la burocracia y cuestionó que la solución a los problemas fiscales dependa únicamente de nuevos impuestos. Para respaldar su postura, recordó que durante su paso por el Ministerio del Interior terminó cientos de contratos y dejó recursos presupuestales a disposición de Hacienda.

PUBLICIDAD

El exministro afirmó que la planta de contratistas de la cartera pasó de 1.759 a 734 personas durante su gestión (@Rodrigo_Lara_/X)
El exministro afirmó que la planta de contratistas de la cartera pasó de 1.759 a 734 personas durante su gestión (@Rodrigo_Lara_/X)

Su pronunciamiento llegó después de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella presentara el 29 de octubre el proyecto de ley de rescate fiscal. La iniciativa propone reducir el gasto público en 2,2% y modificar diferentes tributos para aumentar los ingresos del Estado, una discusión que ha generado cuestionamientos por sus posibles efectos sobre ciudadanos, empresas y consumidores.

“Frente al actual debate tributario, una propuesta que requería de valor político y difícil para cualquier gobierno, creo que se puede arrancar con decisiones de austeridad inmediata. Y claro que se puede”, escribió Lara al plantear que el Estado puede comenzar a liberar recursos mediante una revisión de sus gastos.

PUBLICIDAD

Los resultados que Rodrigo Lara atribuye a su paso por el Ministerio del Interior

Para sustentar su argumento, el exministro presentó las cifras de los cambios que asegura haber implementado durante sus 76 días de gestión. Según explicó, 557 contratos terminaron durante ese periodo y posteriormente ordenó no renovar cerca de otros 520.

La reducción también se reflejó en el número de contratistas vinculados a la entidad. De acuerdo con su publicación, la planta pasó de 1.759 personas a 734. Lara agregó que únicamente se contrataron 45 órdenes de prestación de servicios (OPS), seleccionadas, según afirmó, por mérito y capacidad.

“En mis escasos 76 días en el MinInterior: recorté las corbatas: 557 se terminaron. Después del video, di la orden de no renovar casi 520. Bajamos así la planta de contratistas de 1.759 a 734. Solo contratamos 45 OPS, por mérito y capacidad”, señaló.

Lara sostuvo que puso a disposición del Ministerio de Hacienda $103.000 millones de recursos de funcionamiento e inversión del Ministerio del Interior (Colprensa)
Lara sostuvo que puso a disposición del Ministerio de Hacienda $103.000 millones de recursos de funcionamiento e inversión del Ministerio del Interior (Colprensa)

Uno de los puntos que más destacó fue la recuperación de millonaria suma del presupuesto de la cartera para el Ministerio de Hacienda. El documento que acompañó su publicación formalizó esa decisión bajo el asunto “Puesta a disposición de recursos presupuestales – compromiso con el Plan de Austeridad del Gobierno Nacional”.

Los recursos correspondían a rubros de funcionamiento e inversión, con una reserva de la apropiación mínima necesaria para garantizar las obligaciones operativas del Ministerio. La comunicación también precisaba que los ajustes no debían comprometer los proyectos misionales ni el trabajo de dependencias como las direcciones de Grupos Étnicos, Democracia y Seguridad.

“Devolví a Hacienda $103.000 millones de funcionamiento del Interior. Con mucho menos hicimos mucho más”, escribió el exministro.

El llamado de Lara Restrepo frente a la ‘Ley de Rescate Fiscal’

El exministro retomó además un pronunciamiento que realizó el 7 de octubre de 2026, cuando compartió parte de su balance sobre la reducción de gastos en Interior. En esa oportunidad defendió la terminación de contratos que calificó como heredados de la administración anterior y aseguró que los recortes no afectaron a quienes cumplían sus funciones.

“¡Aquí predicamos con el ejemplo! 103 mil millones de pesos de ahorro en el Ministerio del Interior. Hacemos lo mismo y más con mucho menos. Recursos que ahora pueden ir a los programas sociales de los colombianos (sic)”, escribió.

En esa misma publicación agregó: “También terminamos 557 contratos heredados de la politiquería anterior y conservamos solo a quienes sí trabajan. Aquí no se paga por no hacer nada. Menos burocracia, más resultados. La austeridad empieza por casa”.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentó el proyecto de Ley de Rescate Económico junto al vicepresidente José Manuel Restrepo (Cámara de representantes)
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentó el proyecto de Ley de Rescate Económico junto al vicepresidente José Manuel Restrepo (Cámara de representantes)

La ‘Ley de Rescate Fiscal’ contempla modificaciones al impuesto de renta, ajustes al IVA y nuevos gravámenes para determinados productos y servicios. También incluye mecanismos de alivio para contribuyentes en mora y medidas que podrían tener efectos sobre trabajadores independientes, empresas y personas naturales.

En medio de esa discusión, Lara insistió en que el Gobierno debe revisar primero el funcionamiento de las entidades y el destino de sus recursos antes de trasladar nuevas cargas económicas a los ciudadanos.

“Mientras se discute cuánto debe apretarse el Estado, recuerdo lo que se puede hacer, y se puede hacer ya. Los resultados están. El camino es cero politiquería y austeridad real. Se puede seguir. Es lo que necesita el país y los colombianos”, concluyó.

Temas Relacionados

Rodrigo LaraLey de Rescate FiscalMinistro de InteriorAusteridadGobierno De la EspriellaColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez

El estadio Américo Montanini será el escenario en donde se enfrenten dos de los mejores equipos del semestre en el fútbol colombiano y que marcará la disputa por el punto invisible en los cuadrangulares semifinales

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez

Salario mínimo de 2027: el aumento que pedirían los trabajadores podría subir los precios de los productos y servicios y afectar el empleo

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) parte de un alza de 38,5%, mientras los gremios y analistas proponen entre 7% y 10%, con alertas sobre inflación y formalidad

Salario mínimo de 2027: el aumento que pedirían los trabajadores podría subir los precios de los productos y servicios y afectar el empleo

Abogado de Álvaro Uribe habló de las consecuencias legales para ‘Matador’ por sus críticas a la primera dama: lo tildó de “misógino y despreciable”

Continúa encendida la controversia tras un comentario del caricaturista sobre Ana Lucía Pineda y las donaciones posteriores al terremoto que se registró en Colombia el 10 de agosto

Abogado de Álvaro Uribe habló de las consecuencias legales para ‘Matador’ por sus críticas a la primera dama: lo tildó de “misógino y despreciable”

CD Castellón apelará la expulsión que sufrió el colombiano Matías Orozco ante Burgos: “La he visto 10 veces y no sé si es falta”

El volante recibió su primera convocatoria a la selección de mayores para la fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026

CD Castellón apelará la expulsión que sufrió el colombiano Matías Orozco ante Burgos: “La he visto 10 veces y no sé si es falta”

Bogotá proyecta un presupuesto de $42,7 billones para 2027: estas son las obras y programas que recibirían más recursos

Educación, movilidad y salud encabezan las prioridades de la administración distrital, que busca asegurar la continuidad de proyectos de infraestructura y programas sociales durante 2026 del actual Plan Distrital de Desarrollo

Bogotá proyecta un presupuesto de $42,7 billones para 2027: estas son las obras y programas que recibirían más recursos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Preocupación por la esposa de Jhonny Rivera: apareció con oxígeno y luego reveló que se alejará de los escenarios

Preocupación por la esposa de Jhonny Rivera: apareció con oxígeno y luego reveló que se alejará de los escenarios

Hija mayor de Yeison Jiménez dedicó emotivo mensaje al artista en el Día de Muertos: “Daría lo que fuera por volver a verte”

Ryan Castro expresó lo que significó realizar su concierto en El Campín de Bogotá: “Son muchos sentimientos encontrados”

Luisa Fernanda W aclaró si estaba triste en las fotos de su boda con Pipe Bueno: “Solamente ve tristeza...”

La Segura preocupó a sus seguidores tras aparecer hospitalizada por una crisis de dolor: “Las redes sociales engañan”

Deportes

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez

CD Castellón apelará la expulsión que sufrió el colombiano Matías Orozco ante Burgos: “La he visto 10 veces y no sé si es falta”

El histórico Toni Kroos sorprendió al revelar el lugar que le habría dado a Luis Díaz en el Balón de Oro: lo puso en su podio

Juan David Cabal se refirió a su regreso a la titularidad con Juventus: “No me preocupaba la falta de minutos”

Carlos Antonio Vélez explicó por qué la anotación de Jackson Martínez con Independiente Medellín no debió ser válida: “Es un gol ilegal”