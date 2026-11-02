Colombia

Cinco presuntos integrantes del GAO-r E30 se sometieron a la justicia en Cauca: entregaron armas y una embarcación

Las autoridades señalaron que la lancha de fibra de vidrio, con motor fuera de borda, facilitaba los desplazamientos de la estructura entre áreas rurales de difícil acceso y poblaciones costeras

La Armada recibió fusiles, pistolas, munición, equipos de navegación y una lancha durante la presentación voluntaria de hombres vinculados con una comisión que operaba en el Pacífico caucano (Armada de Colombia)

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Cinco presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Estructura 30 Jhonier Toro Arenas se sometieron voluntariamente a la justicia ante tropas de la Armada de Colombia en Timbiquí, Cauca, y entregaron armamento, munición, equipos de navegación y una embarcación que, según las autoridades, usaban para movilizarse por los ríos del Pacífico caucano.

El sometimiento se produjo en el sector de Calle del Pueblo durante operaciones fluviales de control territorial que adelantó el Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42, unidad adscrita a la Brigada de Infantería de Marina No. 4 de la Fuerza Naval del Pacífico.

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Con base en la información oficial, los cinco hombres tienen entre 21 y 40 años y dijeron que pertenecían a la comisión del río Timbiquí de esa estructura armada. La institución indicó que la entrega fue resultado de la presión militar en la zona, labores de inteligencia de combate y campañas orientadas a promover el sometimiento de integrantes de grupos ilegales.

Fusiles, munición y una embarcación incautada

Cinco presuntos integrantes de la Estructura 30 se sometieron voluntariamente ante la Armada de Colombia en Timbiquí. (Armada de Colombia)
Cinco presuntos integrantes de la Estructura 30 se sometieron voluntariamente ante la Armada de Colombia en Timbiquí. (Armada de Colombia)

Durante la presentación ante los uniformados, los presuntos insurgentes entregaron cinco fusiles de asalto calibre 5,56 milímetros, dos pistolas calibre nueve milímetros y 1.463 cartuchos de distintos calibres.

El material incautado también incluyó 35 proveedores para fusil y pistola, un radio Motorola, un dispositivo GPS Garmin, cinco chalecos multipropósito, prendas tácticas, insignias alusivas a la antigua organización Farc-EP Frente 30 y otros elementos de campaña.

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La Armada informó además que los hombres pusieron a disposición de las autoridades una embarcación de fibra de vidrio equipada con motor fuera de borda. Las autoridades consideran que la lancha era empleada para los desplazamientos por los afluentes de esta zona del litoral caucano.

El Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42 efectuó la operación de control territorial en el sector de Calle del Pueblo. (Armada de Colombia)
El Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42 efectuó la operación de control territorial en el sector de Calle del Pueblo (Armada de Colombia)

La movilidad fluvial tiene un valor estratégico para los grupos armados que operan en el Pacífico, debido a que los ríos conectan áreas rurales de difícil acceso con poblaciones costeras. En ese escenario, la entrega de la embarcación se suma al desarme de los cinco hombres que se presentaron ante las tropas.

La Armada atribuyó el resultado a las operaciones en el río Timbiquí

El coronel de Infantería de Marina Edilberto Restrepo Pérez, comandante encargado de la Brigada de Infantería de Marina No. 4, señaló que el resultado fue posible tras las operaciones de control territorial y el trabajo de inteligencia articulado con las campañas del Equipo Móvil de Atención al Desmovilizado.

El oficial indicó que también participaron las acciones de difusión desarrolladas a través de Marina Estéreo Guapi, emisora de la institución naval. Según Restrepo Pérez, los cinco hombres afirmaron que llevaban entre dos y 10 años dentro de la organización ilegal.

Los hombres entregaron a las autoridades cinco fusiles de asalto, dos pistolas y más de 1.400 cartuchos. (Armada de Colombia)
Los hombres entregaron a las autoridades cinco fusiles de asalto, dos pistolas y más de 1.400 cartuchos (Armada de Colombia)

“Con este resultado, la Armada de Colombia reafirma el compromiso de mantener la presión operacional en los ríos y costas del Pacífico caucano”, afirmó el comandante encargado de la brigada.

La institución sostuvo que el caso afecta las capacidades logísticas y armadas de la estructura que opera en el área de Timbiquí. No divulgó las identidades de los cinco hombres ni precisó las funciones que habrían cumplido dentro de la comisión del río.

Activaron la ruta de atención para quienes abandonan grupos armados

Tras la entrega, la Armada activó los procedimientos de atención humanitaria para personas que abandonan organizaciones armadas ilegales. El proceso quedó a cargo del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, que debe garantizar los derechos de quienes se someten y facilitar su puesta a disposición de las autoridades competentes.

Los miembros del grupo ilegal afirmaron una permanencia de entre dos y diez años en la comisión armada. ( Armada de Colombia)
Los miembros del grupo ilegal afirmaron una permanencia de entre dos y diez años en la comisión armada (Armada de Colombia)

La Fuerza Naval del Pacífico indicó que las rutas institucionales permiten que los integrantes de grupos armados puedan dejar las armas y avanzar en un proceso ante la justicia. En este caso, los hombres serán vinculados a los trámites legales correspondientes de acuerdo con su situación judicial.

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