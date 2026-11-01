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En un nuevo ejercicio militar, el régimen de Kim Jong-un lanzó bombas de racimo acopladas en misiles balísticos

Los institutos de investigación de misiles norcoreanos indicaron que la ojiva evaluada puede “reducir a cenizas un área objetivo de 12 a 13 hectáreas con su poder de densidad más alta”

Una prueba para evaluar la eficacia de un sistema de armas importante (KCNA vía REUTERS)
Una prueba para evaluar la eficacia de un sistema de armas importante (KCNA vía REUTERS)
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Corea del Norte reportó este domingo que probó bombas de racimo que puede ser acoplada a misiles balísticos tácticos y anunció que sus unidades dispondrán de varios tipos de ojivas de dispersión antes de fin de año.

La Administración de Misiles de Pyongyang realizó el ensayo para evaluar la adaptación del arma al combate y la capacidad de la ojiva, de acuerdo con la agencia estatal KCNA. El general Kim Jong-sik supervisó la prueba.

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Los institutos de investigación de misiles norcoreanos indicaron que la ojiva evaluada puede “reducir a cenizas un área objetivo de 12 a 13 hectáreas con su poder de densidad más alta”. Una bomba de racimo puede lanzarse desde el aire, la tierra o el mar. El artefacto se abre durante su trayectoria y libera decenas o cientos de submuniciones sobre una zona extensa.

La Dirección General de Misiles clasificó las ojivas de dispersión en cuatro categorías, entre ellas las de uso especial y las estándar. “A lo largo de este año, haremos que las unidades puedan seleccionar y utilizar todas estas ojivas de acuerdo con los objetivos de la operación y las características de los objetivos a eliminar”, aseguró su director, según KCNA.

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El comunicado afirmó que el “cabezal de combate de dispersión estándar tipo 2 es capaz de arrasar con una densidad extrema una zona objetivo de entre 12 y 13 hectáreas”.

Una demostración de armamento durante la exposición «Desarrollo de tecnología aérea no tripulada – 2026» en Corea del Norte (KCNA vía REUTERS)
Una demostración de armamento durante la exposición «Desarrollo de tecnología aérea no tripulada – 2026» en Corea del Norte (KCNA vía REUTERS)

En abril, Corea del Norte también informó sobre una prueba de bombas de racimo instaladas en misiles balísticos. Pyongyang señaló entonces que el lanzamiento buscó medir la potencia de una ojiva de dispersión y de otra equipada con minas de fragmentación.

El lanzamiento se sumó a una serie de pruebas de misiles y a una exhibición de drones con la que Pyongyang intensificó sus demostraciones de capacidad militar en las últimas semanas. Corea del Norte lanzó el jueves alrededor de 10 misiles balísticos desde su costa oriental hacia el mar, una prueba que coincidió con la visita del canciller alemán, Friedrich Merz, a Corea del Sur para participar de una cumbre. El ejercicio militar fue detectado en principio por el Ejército de Corea del Sur y la cartera de Defensa japonesa.

Analistas consultados en el texto sostienen que estas actividades podrían responder a los esfuerzos del régimen por modernizar sus Fuerzas Armadas. Corea del Norte también adquirió experiencia en la guerra contemporánea tras enviar tropas al conflicto en Ucrania en respaldo de su aliado, Moscú.

El viernes, el dictador norcoreano Kim Jong-un pidió alcanzar la “superioridad absoluta” en tecnología de drones durante una exposición y demostración de sistemas aéreos no tripulados. La demostración de potencia incluyó drones tácticos suicidas de ataque, misiles tácticos de crucero, drones multipropósito y lanzacohetes múltiples de 600 milímetros, informó la agencia estatal KCNA.

una demostración de armamento durante la exposición Desarrollo de tecnología de vehículos aéreos no tripulados – 2026 (KCNA vía REUTERS)
una demostración de armamento durante la exposición Desarrollo de tecnología de vehículos aéreos no tripulados – 2026 (KCNA vía REUTERS)

La exhibición reflejó el impulso de Pyongyang para modernizar sus Fuerzas Armadas mediante drones e inteligencia artificial, mientras el régimen toma lecciones de la guerra entre Rusia y Ucrania y de otros conflictos internacionales.

Kim reclamó en reiteradas ocasiones el desarrollo de drones y de aplicaciones militares de inteligencia artificial. En noviembre de 2024, los medios estatales informaron que ordenó la producción en serie de drones suicidas de ataque. En marzo de 2025, el dictador norcoreano supervisó pruebas de versiones equipadas con inteligencia artificial. En septiembre de ese año, declaró que la IA constituye una prioridad máxima para la modernización del armamento.

(Con información de Europa Press y Reuters)

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