Trenes de pasajeros y vivienda impulsan la economía de México: Sheinbaum destaca crecimiento del PIB

Claudia Sheinbaum supervisa avances de la obra del Tren México-Querétaro (Libia Dennise/FB)

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Los programas federales de construcción de trenes de pasajeros y vivienda se han convertido en los principales motores de la obra pública en México, con una contribución cercana a un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) durante este año, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante una visita de supervisión a las obras del tren Ciudad de México-Querétaro-Guanajuato.

La mandataria en presencia de los gobernadores panistas, Libia Dennise García Muñoz Ledo, de Guanajuato y de Querétaro, Mauricio Kuri, sostuvo que la inversión pública en infraestructura está teniendo un impacto positivo en el desempeño de la economía nacional, particularmente frente a los pronósticos que anticipaban un crecimiento menor al registrado durante el tercer trimestre de 2026.

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Sheinbaum recordó que, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la economía mexicana registró un crecimiento anual de 3.2 por ciento en ese periodo, cifra superior a las estimaciones que apuntaban a un avance inferior a uno por ciento.

La presidenta atribuyó parte de este resultado a los proyectos de infraestructura que impulsa su administración, especialmente la construcción de nuevas vías ferroviarias y el desarrollo de vivienda.

“Siempre dije: es que no cuentan con la obra pública y la vivienda que estamos construyendo. Y está mostrando sus resultados”, expresó durante el recorrido por las obras ferroviarias en Guanajuato.

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Construyen 2 mil 500 kilómetros de vías férreas en México

El Tren México-Querétaro-Irapuato será el primero en contar, por primera vez en Latinoamérica, con un modelo europeo que eleva los estándares de seguridad y eficiencia en el transporte ferroviario, afirmó en entrevista con Infobae México, Gabriel Fernández Ayala, Director de Smartcities de SONDA México. (Jesús Avilés / Infobae México)

Como parte de la estrategia federal para recuperar y ampliar el transporte ferroviario, Sheinbaum detalló que actualmente se construyen al menos 2 mil 500 kilómetros de vías férreas en diferentes regiones del país.

De esa extensión, alrededor de 300 kilómetros corresponden a infraestructura destinada al transporte de carga, mientras que el resto forma parte de los proyectos para establecer nuevas rutas de trenes de pasajeros.

La presidenta explicó que estos sistemas no solamente permitirán conectar distintas ciudades, sino que también tendrán una función de transporte metropolitano en algunas zonas urbanas.

Para ilustrar el alcance de los proyectos, comparó la construcción de las nuevas rutas ferroviarias con el desarrollo de sistemas de transporte colectivo como el Metro, debido a que permitirán mejorar la movilidad dentro de las principales concentraciones urbanas.

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La estrategia contempla ampliar las alternativas de traslado para la población, reducir los tiempos de viaje y fortalecer la conectividad entre municipios y ciudades.

Tren Querétaro-Irapuato genera más de 9 mil empleos

Claudia Sheinbaum Libia Dennise García Muñoz Ledo Mauricio Kuri supervisión de obra Tren México-Querétaro (Libia Dennise/FB)

Durante la supervisión, Andrés Lajous, titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, presentó los avances del tramo Querétaro-Irapuato, cuya extensión es de aproximadamente 102 kilómetros.

El funcionario explicó que el proyecto contempla la construcción de 10 viaductos, un túnel en Celaya y estaciones en seis localidades de Guanajuato: Apaseo, Celaya, Cortazar, Villagrán, Salamanca e Irapuato.

De acuerdo con los datos presentados durante el recorrido, los trabajos generan actualmente 3 mil 365 empleos directos y alrededor de 5 mil 700 indirectos.

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En conjunto, la construcción de este tramo ferroviario representa más de 9 mil fuentes de trabajo, entre puestos vinculados directamente con las obras y actividades relacionadas con la cadena de proveeduría y los servicios.

Lajous también anunció que el primer tren del proyecto México-Querétaro llegará en junio de 2027, fecha en la que comenzarán las pruebas correspondientes para avanzar hacia su puesta en operación.

Este anuncio representa uno de los siguientes hitos del programa ferroviario federal, que busca recuperar el transporte de pasajeros por tren y establecer nuevas conexiones entre distintas entidades.

Viaducto Apaseo sustituirá el nombre de Viaducto Basurero

Claudia Sheinbaum Libia Dennise García Muñoz Ledo Mauricio Kuri supervisión de obra Tren México-Querétaro (Libia Dennise/FB)

Otro de los anuncios realizados durante la visita presidencial estuvo relacionado con el viaducto construido sobre el basurero municipal, que hasta ahora era conocido como Viaducto Basurero.

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Desde ese punto, Sheinbaum solicitó cambiar la denominación de la estructura, al considerar necesario asignarle un nombre distinto.

Al finalizar el acto, la mandataria informó a los medios de comunicación que el viaducto llevará el nombre de Viaducto Apaseo.

Además, señaló que acordó con la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, avanzar en el cierre del tiradero municipal ubicado en la zona.

Con estas obras, el Gobierno federal busca consolidar una red ferroviaria de pasajeros y fortalecer la inversión pública como uno de los componentes de su estrategia económica.