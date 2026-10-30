Rosa Villavicencio, que pasó de Canciller de Gustavo Petro a trabajar en la UTL de un representante a la Cámara, respondió a Sandra Borda, quien la señaló de tener un “perfil pobre”: “El trabajo no es deshonra”

La exministra de Relaciones Exteriores Rosa Villavicencio, se refirió a su llegada a la UTL del representante a la Cámara Alejandro Toro y defendió su derecho al trabajo - crédito Presidencia - @AlejoToroAnt/X

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La vinculación de Rosa Yolanda Villavicencio Mapy a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante a la Cámara Alejandro Toro, que hace parte de la bancada del Pacto Histórico, derivó en un intercambio público con la politóloga Sandra Borda, que cuestionó el paso de la exministra de Relaciones Exteriores a ese equipo parlamentario.

La controversia comenzó después de que Toro anunciara en sus redes sociales la incorporación de Villavicencio, que es economista de profesión, con estudios de posgrado en cooperación internacional. La ex jefa de la diplomacia nacional fue presentada junto con Andrea Zabala Cordero y Diana Marcela Velasco Morales, como integrantes del equipo de Toro.

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“Nuestra Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) se fortalece con la incorporación de tres talentosas mujeres con quienes buscamos fortalecer nuestro trabajo territorial y legislativo por Antioquia”, escribió el representante. Sobre la excanciller, añadió que fue diputada de la Asamblea de Madrid y ministra de Relaciones Exteriores, justamente, en el Gobierno Petro.

Así fue como Sandra Borda cuestionó el paso de Villavicencio del Gobierno a una UTL

Borda se refirió a la decisión con una crítica a los perfiles que llegan a la Cancillería y al cargo que ahora ocupará Villavicencio “Esto es muy elocuente de la pobreza de perfiles a los que se acude en este país para la Cancillería: una ex canciller que termina de asesora en la UTL de un representante a la Cámara y para temas que nada tienen que ver con lo internacional”, afirmó.

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“Bueno, el trabajo, lo que sea que signifique en este contexto, no es deshonra”, añadió la académica, con una frase motivó la respuesta de la exministra, que interpretó el comentario como una descalificación a un empleo con remuneración ordinaria en el Legislativo. Así se dio un fuerte choque en redes sociales, en una discusión a la que se unieron otros personajes.

“‘El trabajo no es deshonra’, dice quien parece creer que la deshonra es que una exfuncionaria cobre un salario normal en una UTL en vez de vivir de apellidos, contactos y privilegios del elitismo y el clasismo”, respondió Villavicencio en su perfil de X, en relación con su llegada al equipo de Toro: uno de los más férreos defensores de la administración Petro.

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