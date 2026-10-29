Colombia

Por el caso del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, abrieron investigación disciplinaria contra el exfiscal Mario Burgos por tortura psicológica contra una de las condenadas

El proceso, abierto el 2 de octubre de 2026, tiene como ponente al magistrado Julio Andrés Sampedro

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó que el presidente Petro vulneró los derechos del fiscal Burgos al acusarlo sin pruebas - crédito Marlon Barros/Colprensa
Abrieron investigación disciplinar contra el exfiscal Mario Burgos por tortura psicológica - crédito Marlon Barros/Colprensa
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La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación contra el exfiscal Mario Andrés Burgos Patiño a raíz de la queja presentada por Margareth Chacón, condenada por su participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

El proceso figura en el portal de la Rama Judicial desde el 2 de octubre de 2026 y tiene como ponente al magistrado Julio Andrés Sampedro. La investigación disciplinaria examinará los señalamientos de Chacón contra Burgos durante la actuación que culminó con su condena, informó El Tiempo.

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Chacón alega vulneraciones a sus derechos durante el proceso

Margareth Chacón enfrentará 35 años de prisión tras ser encontrada culpable en el asesinato planeado de Marcelo Pecci en Barú, Colombia, durante mayo de 2022 - crédito Captura Pantalla/Tribunal Superior de Cartagena
Margareth Chacón enfrentará 35 años de prisión tras ser encontrada culpable en el asesinato planeado de Marcelo Pecci en Barú, Colombia, durante mayo de 2022 - crédito Captura Pantalla/Tribunal Superior de Cartagena

La condenada sostuvo, de acuerdo con el expediente, que se afectaron de manera directa sus derechos al debido proceso, la defensa técnica, la dignidad humana y la presunción de inocencia. Las afirmaciones hacen parte de la queja que dio origen a la indagación disciplinaria.

Chacón atribuye a Burgos posibles conductas de prevaricato por acción y omisión, revelación de secreto y tortura psicológica. También cuestiona que el entonces fiscal hubiera actuado sin competencia y que no hubiera puesto determinados elementos probatorios a disposición de su defensa.

La denunciante afirma que, después de su captura en enero de 2023, Burgos filtró a medios de comunicación un video suyo. Conforme a su versión, la difusión provocó un juicio paralelo que comprometió su derecho a la presunción de inocencia.

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La denuncia incluye acusaciones por el trato en el búnker de la Fiscalía

Margareth Chacón es señalada de planear y coordinar el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci - crédito Jorge Adorno / REUTERS
Margareth Chacón es señalada de planear y coordinar el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci - crédito Jorge Adorno / REUTERS

En su relato, Chacón asegura que recibió tratos crueles y degradantes durante su permanencia en el búnker de la Fiscalía General de la Nación. Además, señala que recibió insultos y que el exfiscal le ofreció beneficios a cambio de declarar contra el expresidente paraguayo Horacio Cartes.

Ese señalamiento había sido planteado en una carta de marzo de 2025. La apertura del expediente disciplinario no implica una determinación de responsabilidad contra Burgos, quien renunció a la Fiscalía el 4 de mayo de 2026.

Chacón también presentó una denuncia penal contra el exfiscal. Corresponderá a la Fiscalía definir si abre una actuación por esos hechos, según el diario.

Chacón cumple una condena de 35 años por el asesinato de Marcelo Pecci

La justicia condenó a Margareth Chacón en dos instancias a 35 años de prisión por su participación en la planeación, coordinación y logística del homicidio de Pecci. El fiscal paraguayo fue asesinado el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú, en Cartagena, donde se encontraba de luna de miel.

Hasta ahora, nueve personas han sido condenadas por el crimen. En la segunda instancia de Chacón se retiró el cargo por porte de armas y la Corte Suprema de Justicia no estudió su caso. El 31 de agosto de 2026, la Corte Constitucional analizó una tutela con la que ella busca que se revise su condena.

Chacón fue trasladada recientemente desde la Escuela de Carabineros a un pabellón de alta seguridad de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá. Mientras continúan sus recursos judiciales, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial deberá establecer si los hechos denunciados ameritan sanciones contra el exfiscal.

Familia de Marcelo Pecci clama por justicia - crédito Noelia F. Aceituno/EFE
Familia de Marcelo Pecci clama por justicia - crédito Noelia F. Aceituno/EFE

Frente a los avances, la familia del fiscal antimafia afirmó no sentirse satisfecha con los hallazgos. Por lo tanto, solicitaron a la justica identificar a los autores intelectuales del crimen.

“A cuatro años de su muerte, exigimos la verdad, no estamos conformes, queremos el compromiso de una investigación dispuesta a evidenciar quiénes fueron, sin importar las redes que caigan ¿Quién ordenó su muerte?”.

Su clamor dirigido “a los investigadores paraguayos, colombianos, estadounidense” para que “no nos dejen solos, el tiempo pasa, pero el afán de Justicia se enciende cada día más”, expresó la familia en un comunicado público.

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