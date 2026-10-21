Checo Pérez confiesa que podría correr 10 años más en la F1, pero hay algo que podría obligarlo a parar

(REUTERS/Darko Bandic)

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Sergio “Checo” Pérez todavía tiene mucho por delante en la Fórmula 1, al menos desde el punto de vista deportivo. El piloto mexicano reconoció que podría permanecer una década más en la máxima categoría del automovilismo, aunque también dejó claro que su futuro dependerá de una decisión en la que su familia tendrá un peso fundamental.

En entrevista con Motorsport, el tapatío habló sobre la posibilidad de continuar en la parrilla más allá de 2027, año hasta el que tiene contrato con Cadillac. Aunque disfruta su regreso a las pistas y está motivado por el nuevo proyecto de la escudería estadounidense, también es consciente del tiempo que la exigente agenda de la F1 le resta para convivir con sus hijos.

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“Ah, es complicado, ¿no?, porque... disfruto muchísimo la Fórmula 1 y estar de regreso y ahora estoy en un entorno donde disfruto mucho las carreras. Al final es mi pasión, pero también soy consciente de mi familia, de mis hijos”.

Checo Pérez pone a su familia en el centro de su futuro en la Fórmula 1

(REUTERS/Jakub Porzycki)

Cuando anunció su llegada a Cadillac en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, en 2025, Pérez pidió a los aficionados disfrutar las dos temporadas que había firmado, con lo que dejó abierta la posibilidad de que fueran sus últimos años en la categoría.

Casi un año y medio después, su continuidad más allá de 2027 todavía no está definida. Sus opciones no se limitarían necesariamente a Cadillac, pues otros equipos se han interesado en él después de que su posición en la parrilla se revalorizara tras su salida de Red Bull a finales de 2024, en contraste con las críticas que recibió sobre su rendimiento.

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Sin embargo, el mexicano sabe que prolongar su carrera implica evaluar algo más que su competitividad. Al hablar de pilotos como Fernando Alonso, quien continúa en la categoría a una edad avanzada, reconoció que entiende las razones para permanecer en un entorno que disfrutan tanto, pero también destacó la importancia de acompañar el crecimiento de sus hijos.

“Hay pilotos como Fernando (Alonso), los entiendo mucho, ¿no?, que están aquí a los cuarenta y muchos, porque es muy fácil quedarte en esto que disfrutamos tanto, ¿no?, pero para mí sin duda mis hijos, pasar más tiempo con ellos, y están llegando a edades más cruciales. No me queda mucho por ese lado”.

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Pérez también reconoció que su familia lo ha apoyado durante 2026, pese a que volver a la Fórmula 1 significó renunciar a parte del tiempo que había disfrutado durante su año sabático. Para el mexicano, los viajes constantes y la exigencia de la categoría son parte del costo de mantenerse en la élite del automovilismo.

“Es un precio que hay que pagar, ¿no?, el estar aquí. La vida de un piloto o de todos los que trabajamos en la Fórmula 1 no es fácil, ¿no?, porque estás de un lado a otro constantemente y bueno, es un proyecto que todas las familias están involucradas porque pues al final estar viajando constantemente a todos lados no es fácil.

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“Pero es algo que sí, sin duda será la parte fundamental de cuando tenga que parar, ¿no?, porque para mí me podría quedar otros 10 años más sin problema en la Fórmula 1, pero tengo muchas ganas de otras cosas más allá de la Fórmula 1. He... he estado aquí muchos años, pero bueno, ahora estoy muy motivado con este nuevo proyecto y quiero ver qué tan lejos lo puedo llevar”.

Checo Pérez se prepara para correr ante su público en el GP de México

(REUTERS/Jakub Porzycki)

Por ahora, Pérez está concentrado en el desafío que representa Cadillac y en descubrir hasta dónde puede llevar el proyecto. Aunque considera que podría permanecer otros 10 años en la Fórmula 1, el mexicano dejó claro que su retiro dependerá también de sus prioridades familiares y de los planes que tenga fuera de las pistas.

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Antes de que llegue ese momento, el piloto mexicano tendrá una cita especial con la afición nacional: el próximo 1 de noviembre disputará su carrera número 300 en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de México, que se celebrará en el Autódromo Hermanos Rodríguez frente a su público.