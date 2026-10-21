Sicarios asesinaron a una mujer junto a su mascota en Montería: su perro persiguió a los hombres y terminó muerto

Dos sicarios dispararon cuatro veces contra la víctima ante la mirada de varios testigos- crédito AFP

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La Policía Metropolitana de Montería investiga si el asesinato de Zaira Díaz Flórez, de 50 años, estuvo vinculado con un posible ajuste de cuentas entre estructuras criminales.

La mujer murió tras recibir cuatro disparos frente a su vivienda en el barrio Nariño, en Montería. El ataque ocurrió hacia las 10:00 de la mañana del domingo 18 de octubre. Dos hombres llegaron al lugar y abrieron fuego contra Díaz Flórez sin mediar palabras, ante la presencia de varios testigos.

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La víctima fue llevada por sus allegados a un centro asistencial. Llegó con signos vitales, pero murió por la gravedad de las heridas pese a la atención médica.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, los investigadores buscan identificar a los responsables, reconstruir su ruta de escape y establecer el móvil del crimen. Una de las líneas iniciales relaciona el caso con antecedentes judiciales que figuraban a nombre de la víctima.

Zaira Díaz Flórez fue asesinada frente a su vivienda en el barrio Nariño de Montería - crédito Colprensa

La violencia también alcanzó a un perro que se encontraba en el sector. Según informaron medios digitales de Montería, el animal habría intentado enfrentarse a los hombres armados cuando escapaban.

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Los agresores le dispararon en repetidas ocasiones y el perro murió en el lugar. Su muerte quedó incorporada a la misma escena que dejó sin vida a Díaz Flórez.

El hecho ocurrió a plena luz del día en una zona residencial del barrio Nariño. Los testigos presenciaron tanto el ataque contra la mujer como la huida de los dos hombres.

La muerte de la víctima y la del animal causaron conmoción entre los habitantes del sector, mientras las autoridades avanzan con la recolección de información sobre el doble episodio violento.

Los agresores mataron a tiros a un perro que intentó enfrentarlos durante su fuga del lugar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Policía analiza los registros judiciales de la víctima

El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, indicó que la primera hipótesis se orienta hacia una confrontación entre grupos criminales.

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Esa posibilidad se basa, entre otros elementos, en las anotaciones judiciales que tenía Díaz Flórez en el Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación.

Los registros estaban relacionados con tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir agravado. Este último delito aparecía con dos anotaciones, según la información entregada por la institución policial.

El oficial afirmó que el personal de investigación criminal ya reunió elementos probatorios en el proceso. La expectativa de las autoridades es que ese material permita avanzar hacia la identificación de los responsables.

“Se ha recaudado elemento probatorio”, señaló Ruiz Arias al referirse al trabajo de los investigadores. El comandante agregó que esperan entregar pronto resultados a la comunidad sobre los autores del ataque.

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La investigación deberá determinar si las anotaciones judiciales de la mujer guardan relación directa con el homicidio o si existió otro motivo detrás de la acción armada.

Por ahora, las autoridades concentran sus esfuerzos en establecer quiénes eran los dos atacantes, cómo llegaron hasta la vivienda y hacia dónde huyeron después de disparar.

Un perro fue atropellado por una camioneta en La Unión, Antioquia: alcaldía ya identificó el vehículo

La Fiscalía General de la Nación recibió el caso por la muerte de un perro que fue atropellado por una camioneta blanca en el parque principal de La Unión, en el Oriente antioqueño. La Administración Municipal informó que ya identificó las placas del vehículo y adelantó actuaciones ante el organismo investigador.

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El vehículo involucrado continuó su marcha y abandonó el lugar del hecho sin detenerse - crédito Captura de video

El hecho ocurrió el sábado 3 de octubre, cerca de las 9.50, mientras el animal permanecía acostado sobre la vía pública. Según la información divulgada por la Alcaldía de La Unión, la camioneta pasó sobre el perro y siguió su recorrido sin detenerse.

La investigación busca establecer las circunstancias del atropello, identificar a la persona que conducía el vehículo y determinar si hay responsabilidades penales u otras medidas aplicables. Aunque las autoridades municipales lograron reconocer las placas, al momento del reporte no habían ubicado al conductor.

El animal era conocido por los habitantes del sector y recibía alimento de una carnicería cercana. Tras el impacto, quedó agonizando en la vía y murió poco después, de acuerdo con el relato difundido sobre lo ocurrido.

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La Administración Municipal expresó su “rechazo contundente” frente a cualquier acto de maltrato animal. La entidad señaló que mantendrá las acciones que estén dentro de sus competencias y colaborará con las autoridades durante el esclarecimiento del caso.

La Alcaldía también pidió a los ciudadanos mantener una tenencia responsable de los animales de compañía. La recomendación incluyó asegurar su cuidado y supervisión para prevenir situaciones que puedan poner en riesgo su integridad o su vida.