Boxeadores mexicanos buscan las semifinales del Panamericano Continental Élite Puebla 2026

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Los boxeadores mexicanos tuvieron una jornada de contrastes en el Campeonato Panamericano Continental Élite de Boxeo Puebla 2026, con victorias de Darianne Olvera y Hugo Barrón que les permitieron avanzar en sus respectivas categorías, mientras que Guadalupe Torres y Hugo Padilla quedaron eliminados tras perder sus combates de cuartos de final.

Las acciones se desarrollaron este martes 20 de octubre en el Gimnasio Miguel Hidalgo, sede del certamen organizado por la Confederación Panamericana de Boxeo (CPB).

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Olvera, representante de la categoría de 65 kilogramos, venció por decisión dividida a la estadounidense Marie Rosendo en la ronda preliminar. Por su parte, Hugo Barrón, también en los 65 kg, superó por decisión unánime al panameño Cristofer Filos para avanzar en la competencia.

En contraste, Guadalupe Torres (57 kg) cayó por decisión unánime ante la estadounidense Alyssa Mendoza, mientras que Hugo Padilla (75 kg) perdió frente al canadiense Parminder Pannu, resultados que marcaron el final de su participación en el torneo.

Cuatro mexicanos buscarán las semifinales del Panamericano de Boxeo

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La actividad del Campeonato Panamericano Continental Élite continuará este miércoles 21 de octubre con la cuarta jornada, en la que cuatro representantes nacionales subirán al ring para disputar sus respectivos combates de cuartos de final.

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Valeria Amparán (51 kg) se enfrentará a la argentina Tatiana Flores; Santiago Montalvo (60 kg) combatirá contra el cubano Saidel Horta; Jesús Talamantes (90 kg) tendrá como rival al cubano Nelson Williams, y Javier Cruz (+90 kg) se medirá con el colombiano Juan Patiño.

Los cuatro pugilistas mexicanos buscarán avanzar a las semifinales, instancia en la que asegurarían, como mínimo, la medalla de bronce, además de obtener una plaza para los Juegos Panamericanos Lima 2027.