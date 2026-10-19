México

Alex Bisogno ya no quiere saber de Michaela, hija de su hermano Daniel

El presentador atribuye el distanciamiento a conflictos de años con la madre de Michaela, que se intensificaron tras la muerte de Daniel Bisogno

Alex Bisogno
El presentador atribuye el distanciamiento a conflictos de años con la madre de Michaela, que se intensificaron tras la muerte de Daniel Bisogno. (Fabook Alex Bisogno)
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Alex Bisogno, hermano del conductor Daniel Bisogno, aseguró que ya no quiere saber nada sobre su sobrina Michaela, hija del comediante fallecido, y reveló que pidió a su familia que dejen de mencionarle noticias sobre la niña. “Yo ya le pedí incluso a mi papá, a mi hermana, que ya no me la mencionen, porque también es una tortura para mí”, declaró ante medios de comunicación.

Cuestionado sobre si ha tenido contacto con la menor, Alex fue tajante con su negativa: “No, no, no...”. Explicó que la familia ya dio por cerrado el tema. “Lamentablemente, ya lo de Michaela, ya nada. O sea, no va a ser un tema que... yo creo que no van a haber novedades hasta que ella sea mayor de edad”, dijo.

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La niña tiene casi once años, según precisó el propio Alex. “Va a cumplir once años, si no me equivoco, porque es un poquito más chiquita que mi sobrino”, agregó.

La ruptura viene de conflictos previos con la expareja de Daniel Bisogno

Alex atribuyó el distanciamiento a una relación tensa de larga data con la ex esposa de Daniel Bisogno, previa incluso a la muerte del conductor. “El problema es que desde que Daniel vivía, hace muchos años, yo ya tenía conflictos con la exmujer de Daniel”, relató.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
El conductor dio por cerrada la relación con su sobrina hasta que la menor cumpla la mayoría de edad, en medio de señalamientos cruzados con la familia materna. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Según su versión, su papel como defensor de la familia derivó en roces constantes. “Naturalmente, y porque así es mi personalidad, siempre he sido el defensor de mi familia ante cualquier cosa. Entonces, yo veía injusticias y me peleaba con la exmujer de Daniel”, explicó. “Aunque tratábamos de llevarla por la paz, siempre tuvimos conflicto”.

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Alex Bisogno sostuvo que, tras el fallecimiento de su hermano, la situación con la madre de Micaela se intensificó. “Ahora que muere Daniel, pues ella sacó el cobre, tratando de proteger... la niña”, dijo, aunque reconoció que parte de esa postura buscaba resguardar lo que el conductor dejó para su hija.

El conflicto escaló cuando, según Alex, la madre de la menor involucró a una tercera persona para hablar en su contra. “Ella se apoyó en la exjefa de Daniel para hablar mal de mí, para calumniarme. Le mintió, le dijo cosas de mí y al final, pues eso terminó por romper la relación”, afirmó.

No existe herencia designada, pero la ley favorece a Michaela como heredera

Daniel, Michaela y Alex Bisogno
El hermano del conductor fallecido asegura que pidió a su familia que dejen de contarle sobre la niña, pues verla crecer a distancia "es una tortura" para él. (Instagram / Azteca)

Sobre el patrimonio del conductor, Alex confirmó que Daniel Bisogno no dejó un testamento formal. “Todo está en manos de la ley. Las cosas van a funcionar desde un principio, esa era la idea”, señaló.

Pese a la ausencia de un heredero designado, Alex reconoció que la hija del comediante tiene el derecho legal sobre los bienes. “No hay un heredero, digamos, designado por Daniel, pero en automático su hija es la heredera. Y eso me parece que es lo justo”, expresó. Insistió en que el beneficio corresponde únicamente a la menor: “La niña, no la mamá de la niña”.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Alex Bisgno también habló sobre la ofrenda instalada en memoria de su hermano, organizada principalmente por su hermana. “Mi hermana se encargó de toda la colocación... ahí pusimos algunas de sus prendas, sus tenis, parte de la comida que a él le gustaba, placas de las obras de teatro en las que estuvo”, detalló.

El conductor, agregó, conserva consigo los últimos objetos personales de Daniel. “Yo me quedé con la última mochila personal que traía, con su celular, con su cartera, con las cosas con las que entró al hospital. Me las dieron a resguardar a mí y como Daniel ya no salió de ese hospital, lo conservo yo”, concluyó.

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