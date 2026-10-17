Colombia

Por polémica parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra el director (e) y cinco funcionarios del Inpec

La agrupación musical, que incluyó al reconocido cantante Nelson Velásquez, ingresó al penal sin autorización e hizo una presentación. Los hechos se presentaron en abril de 2026

Una agrupación vallenata ingresó a la cárcel de Itagüí sin autorización e hizo una presentación - crédito @claudiacarrasq / X

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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el director (e) del Complejo Penitenciario y Carcelario con Alta y Media Seguridad de La Paz, en Itagüí, Antioquia, y otros cinco funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por la parranda vallenata que se llevó a cabo el 8 de abril de 2026 al interior del penal.

Ese día, una agrupación musical, integrada por el cantante vallenato Nelson Velásquez, ingresó al centro penitenciario y realizó una presentación. De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades, hubo irregularidades relacionadas con la entrada y salida de las personas: se omitió información en registros y reportes de novedades.

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Procuraduría investiga al director y a 12 funcionarios de la cárcel La Paz de Itagüí tras fiesta en pabellón de alta seguridad - crédito Colprensa
La Procuraduría aseguró que los investigados por estos hechos habrían incurrido en faltas gravísimas cometidas a título de dolo - crédito Colprensa

En su momento, el Inpec informó que el ingreso de la agrupación musical no había sido autorizado por el instituto ni por el Ministerio de Defensa. “Lo sucedido en la penitenciaría de Itagüí, con la presencia de un conocido cantante vallenato, no fue autorizado en ningún momento por el gobierno nacional @MinjusticiaCo ni @INPEC_Colombia. Se toman medidas correctivas de inmediato”, recalcó el entonces ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, en X.

Así las cosas, la Procuraduría aseguró que los investigados por estos hechos habrían incurrido en faltas gravísimas cometidas a título de dolo. Esas personas son:

  1. Fabián Leandro León Rodríguez, director (e) del establecimiento carcelario.
  2. Heyler Antonio Fracica Sarmiento.
  3. Fredy Antonio Ciprián Díaz.
  4. Salvador del Cristo Jiménez Palencia, inspector jefe.
  5. Eduardo Parra Ceballes, inspector.
  6. Juan Diego Ospina Morales, dragoneante.

Con esta decisión, el órgano de control busca establecer si las presuntas omisiones constituyeron faltas disciplinarias y determinar las responsabilidades individuales a que haya lugar. Los investigados podrán ejercer su derecho de defensa dentro del proceso, que desde ahora inicia la etapa de juzgamiento”, precisó el organismo de control en un comunicado.

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