INDEP alista subasta de bienes recuperados y entrega de recursos de García Luna a escuelas de Guerrero

Mónica Fernández Balboa, directora general del INDEP, informó qué pasará con los bienes incautados de los narcotraficantes Foto: Captura de pantalla

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El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) anunció nuevas subastas de mercancías procedentes de las aduanas para obtener recursos destinados a programas de bienestar, escuelas, asistencia social y obras de infraestructura pública durante el último trimestre de 2026. Mónica Fernández Balboa, directora general del INDEP, presentó los planes el viernes 16 de octubre durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La institución buscaba superar los 800 millones de pesos recuperados durante 2025 mediante las operaciones previstas para los últimos meses de 2026. La funcionaria explicó que el organismo reforzaría los eventos de comercialización para incrementar los ingresos obtenidos por la venta de los bienes bajo su administración.

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Fernández Balboa señaló que el INDEP había trabajado durante los primeros dos años del gobierno federal en distintas estrategias para recuperar recursos y destinarlos a acciones de beneficio para la población. Una parte del dinero obtenido por las subastas se canalizaría a programas de bienestar y otra a necesidades sociales y proyectos de infraestructura pública.

El organismo también había entregado bienes para respaldar las acciones de asistencia que coordinaba Segob, principalmente en comunidades que requerían atención. La directora añadió que la liquidación de entidades bajo administración del instituto había generado recursos adicionales, entre ellas la extinta Financiera Nacional de Desarrollo.

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El exsecretario de Seguridad Pública recibirá su sentencia este 16 de octubre. (Jesús Avilés | Infobae México)

El INDEP buscaba superar lo recuperado durante 2025

La directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado recordó que el monto recuperado el año anterior había rondado los 800 millones de pesos. El resultado de 2026 dependería de las ventas programadas durante el cierre del año y de la incorporación de nuevos lotes a las subastas.

“Estamos en el último trimestre del año, estamos reforzando operaciones con los eventos de comercialización”, explicó Fernández Balboa. La funcionaria vinculó ese esfuerzo con la preparación de nuevas jornadas de venta de bienes recuperados.

Las operaciones incluirían mercancías integradas en coordinación con las autoridades aduaneras. De acuerdo con la titular del INDEP, la mayoría de los artículos que se incorporarían a los lotes se encontraba en condiciones cercanas a las de productos nuevos.

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“Son bienes muy interesantes y muy importantes porque vienen la mayoría casi nuevos”, señaló la funcionaria. No se detallaron los tipos de productos ni la cantidad de mercancías que formarían parte de los eventos de comercialización.

Las características de cada lote, los bienes disponibles y los mecanismos de compra se conocerían mediante convocatorias públicas que el instituto publicaría en los días posteriores a la presentación. Fernández Balboa invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a esa información para conocer las condiciones de participación.

Las convocatorias definirían lotes y condiciones de compra

Las próximas subastas estarían vinculadas principalmente con mercancías provenientes de las aduanas, además de otros bienes administrados por el organismo. La disponibilidad final de los artículos dependería de la integración de los lotes y de lo que establecieran las convocatorias oficiales.

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El dinero recuperado no procedía únicamente de las subastas. El INDEP también obtenía recursos de procesos de liquidación de entidades que permanecían bajo su administración, como ocurrió con la Financiera Nacional de Desarrollo.

Durante la presentación se mencionaron 200 millones de pesos recuperados que serían destinados a escuelas. La información expuesta no precisó el calendario para la entrega del dinero ni la distribución específica de ese monto entre los planteles educativos.

Los ingresos generados por las operaciones del instituto se destinarían a programas de bienestar, proyectos educativos, infraestructura pública y acciones de asistencia social. La entrega de bienes para apoyar las labores coordinadas por Segob formaba parte de esa canalización hacia comunidades que requerían apoyo.

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Un informe explicaría el origen y destino de los recursos

Fernández Balboa también informó que se preparaba un documento para explicar el origen de los recursos recuperados, su destino y los beneficios obtenidos mediante las operaciones del INDEP. El informe contemplaría los ingresos provenientes de las subastas, las liquidaciones y otros bienes bajo administración del organismo.

La directora no detalló la fecha en que se daría a conocer ese reporte. Tampoco especificó cuánto del dinero previsto para el cierre de 2026 correspondería a ventas de mercancías aduaneras y cuánto a la liquidación de entidades.

La estrategia planteada buscaba mantener la recuperación de recursos durante el último trimestre del año y canalizarlos a proyectos públicos. Para alcanzar una cifra superior a la registrada en 2025, el instituto dependía de los resultados de las operaciones de comercialización programadas.

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Las personas interesadas en participar tendrían que consultar las convocatorias del INDEP, donde se informarían los lotes disponibles, las características de los bienes y los procedimientos para adquirirlos.