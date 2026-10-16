México

Zoé Robledo va a contrarreloj: Sheinbaum espera plan integral para resolver crisis en IMSS tras negociación fallida con trabajadores

Los empleados del sector salud han mantenido diversas mesas de diálogo con las autoridades con el objetivo de obtener un aumento salarial y mejores condiciones de trabajo

IMSS estará a cargo de los Cecis
Claudia Sheinbaum y Zoé Robledo. Foto: Presidencia
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum señaló que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encuentra trabajando en un programa integral que abarca los puntos más importantes tratados en las negociaciones con los empleados del sector salud.

“Se hizo la mesa de trabajo y está evaluando el director Zoé Robledo un programa integral, no solamente de mayor aumento salarial, siempre en la medida de lo posible, además de regularización de plazas y otros temas que han estado demandando los trabajadores”, declaró durante la mañanera del pueblo de este 16 de octubre en Palacio Nacional.

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