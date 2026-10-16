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Colombia restableció el suministro de energía a Ecuador: el presidente Daniel Noboa envió mensaje de agradecimiento a Abelardo de la Espriella

La reanudación de los flujos desde territorio nacional representa una fuente adicional para el sistema eléctrico ecuatoriano que en los últimos meses recurrió a una mayor operación de centrales termoeléctricas para respaldar la oferta interna

Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó su asistencia a la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito Reuters
Colombia restableció el suministro de energía a Ecuador - crédito Reuters
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Colombia reanudó el suministro de electricidad a Ecuador, después de que los envíos comerciales entre ambos países permanecieran suspendidos por orden de la administración Petro. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa Azín, confirmó la reactivación del despacho en un mensaje publicado en la red social X.

Y aprovechó para agradecer a su homólogo colombiano Abelardo de la Espriella por restablecer las exportaciones. “Gracias, @ABDELAESPRIELLA, por reiniciar el despacho de energía. En momentos así, los países hermanos se respaldan con hechos”, expuso Noboa en su cuenta personal.

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La reanudación de los flujos desde territorio nacional representa una fuente adicional para el sistema eléctrico ecuatoriano, que en los últimos meses recurrió a una mayor operación de centrales termoeléctricas para respaldar la oferta interna - crédito @DanielNoboaOk
La reanudación de los flujos desde territorio nacional representa una fuente adicional para el sistema eléctrico ecuatoriano, que en los últimos meses recurrió a una mayor operación de centrales termoeléctricas para respaldar la oferta interna - crédito @DanielNoboaOk

En el mismo mensaje, el jefe de Estado ecuatoriano dijo que “Colombia puede tener la certeza de que Ecuador estará a la altura cuando atraviese momentos difíciles”.

La interconexión puede aportar cerca del 10% de la demanda máxima ecuatoriana

La reanudación de los flujos desde Colombia representa una fuente adicional para el sistema eléctrico de Ecuador, que en los últimos meses recurrió a importaciones y a una mayor operación de centrales termoeléctricas para respaldar la oferta interna.

La conexión binacional puede atender aproximadamente el 10% de la demanda máxima de electricidad ecuatoriana. Esa capacidad cobra importancia cuando baja la generación hidroeléctrica, que depende de las condiciones climáticas y de los niveles de los embalses.

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Aviso de interrupción del servicio eléctrico pegado en un poste de concreto sobre una calle residencial en penumbras.
La interconexión puede aportar cerca del 10% de la demanda máxima ecuatoriana - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante septiembre y octubre de 2026, las ventas de energía colombiana hacia Ecuador se redujeron de manera marcada. El descenso estuvo asociado a las condiciones hidrológicas en territorio colombiano y a medidas orientadas a asegurar el abastecimiento de ese mercado.

Desde los primeros días de septiembre, las exportaciones comerciales de energía hacia Ecuador llegaron a cero, según la información consignada en el reporte. El restablecimiento anunciado por Noboa devuelve al sistema ecuatoriano una alternativa de suministro externo.

La continuidad y el volumen de los despachos dependerán de la disponibilidad de generación en Colombia y de las necesidades de ambos sistemas eléctricos.

Los efectos de la guerra comercial entre Ecuador y Colombia

Los efectos de la guerra comercial entre Ecuador y Colombia - crédito Karen Toro/Reuters
Los efectos de la guerra comercial entre Ecuador y Colombia - crédito Karen Toro/Reuters

Las exportaciones de Colombia hacia Ecuador experimentaron su peor retroceso en años, con una caída acumulada del 60% hasta el mes de marzo de 2026, consecuencia directa de una disputa arancelaria que llevó los gravámenes ecuatorianos sobre productos colombianos del 30% al 100% en apenas tres meses, reveló la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia (Analdex).

Esta dinámica, que provocó el virtual estancamiento del comercio bilateral, mantiene en vilo a sectores productivos y gremiales, quienes advierten que la reducción parcial de los aranceles anunciada por el gobierno ecuatoriano no resuelve la profundidad de la crisis comercial. El último ajuste, una disminución del arancel a 7% a partir del 1 de junio de 2026, fue presentado por el presidente Daniel Noboa como parte de un proceso hacia mecanismos de seguridad bilateral.

Javier Díaz Molina, entonces presidente de Analdex, sostuvo que: “Aun con una tasa del 75% es imposible hacer comercio”. Díaz insistió en que la alternativa a la crisis no pasa por rebajas graduales, sino por “recuperar el compromiso” del acuerdo de la Comunidad Andina, que fija arancel cero entre los países miembros del organismo internacional.

Las estadísticas muestran que, en cifras anuales, las exportaciones colombianas a Ecuador totalizaron USD 1.846.700.000 en 2025, el peor desempeño desde 2021 y un descenso notable frente al pico de USD 2.014.000.000 en 2023, de acuerdo con datos divulgados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (CIT). El derrumbe se aceleró en los últimos meses: entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, el valor exportado disminuyó de USD 173.566 miles a USD 109.355 miles, equivalentes a una contracción del 37% en solo dos meses.

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