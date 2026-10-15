Crimen y Justicia

Operaron a Leonardo Cositorto de un tumor en la zona genital: denuncia falta de atención médica y pedirá la prisión domiciliaria

El fundador de Generación Zoe permanece internado en un hospital de Corrientes bajo custodia penitenciaria. Su defensa denunció falta de atención médica durante los años que lleva detenido

Comenzó el juicio contra Leandro Cositorto por la megacausa de Generación Zoe en Salta
Leonardo Cositorto tiene 56 años
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Leonardo Cositorto (56), el fundador de Generación Zoe, condenado por estafas y asociación ilícita, fue operado este miércoles de un tumor en la zona genital y permanece internado bajo custodia penitenciaria en el Hospital José Ramón Vidal de Corrientes.

Según pudo saber Infobae, la intervención se realizó en medio de un cuadro de salud delicado por la diabetes y la hipertensión que padece. Su abogado, Guillermo Dragotto, adelantó que prepara un pedido de prisión domiciliaria y denunció que su defendido no recibió la atención médica adecuada durante los cuatro años y medio que lleva detenido.

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El procedimiento consistió en la extracción de un tumor en la región inguinal-genital. Pese a las complicaciones que representaban sus niveles de glucemia, la operación se desarrolló satisfactoriamente, según indicó el letrado. Sin embargo, todavía deben esperar los resultados de la biopsia. Al cierre de esta nota, la defensa no contaba con el parte oficial del equipo médico que realizó la cirugía.

Por indicación médica, Cositorto deberá permanecer internado durante varios días, bajo controles posoperatorios. Su pareja viajó desde Córdoba para acompañarlo durante la recuperación.

Hospital José Ramón Vidal de Corrientes
Cositorto permanece internado bajo custodia penitenciaria en el Hospital José Ramón Vidal de Corrientes

Dragotto vinculó el cuadro de salud del empresario con las condiciones de detención. “Hemos hecho los reclamos de que no hay atención médica”, sostuvo en diálogo con Infobae.

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El abogado aseguró que Cositorto había presentado lesiones en la piel, que relacionó con la diabetes, pero que solo recibía cremas como tratamiento paliativo. También cuestionó las condiciones de alojamiento en Corrientes, donde, según su relato, tiene poco tiempo de patio, lleva una vida sedentaria y no recibe la medicación que corresponde.

“Sin sol, sin aire, sin visitas”, resumió el defensor sobre la situación que atraviesa su cliente.

Primera audiencia del juicio contra Leandro Cositorto en Goya, Corrientes
Leonardo Cositorto junto a su abogado, Guillermo Dragotto en la primera audiencia del juicio en su contra en Goya, Corrientes (Crédito/STJ de Corrientes)

Ante este escenario, Dragotto adelantó que buscará que Cositorto continúe su detención en su domicilio. “Yo estoy por tramitar un pedido de prisión domiciliaria en base a eso”, afirmó, en referencia a la operación y las enfermedades preexistentes.

No es la primera vez que Cositorto intenta acceder a la prisión domiciliaria por motivos de salud. En octubre de 2025, la Justicia rechazó una solicitud de la defensa, que había argumentado que el empresario se encontraba débil y desnutrido.

La nueva presentación todavía no fue realizada. Dragotto aguarda información médica oficial sobre la evolución de su defendido para fundamentar el planteo.

El vendedor de ilusiones: El caso Generación Zoe | Tráiler oficial | Netflix
Uno de los edificios de Generación Zoe (Foto/Netflix)

Las condenas contra el fundador de Generación Zoe

Cositorto acumula dos condenas de prisión por las maniobras de Generación Zoe, la organización que captaba inversores mediante promesas de elevados rendimientos económicos.

En febrero de 2025, la Justicia de Corrientes lo condenó a 12 años de prisión por asociación ilícita y estafa. La sentencia fue confirmada en diciembre de ese año, aunque la defensa mantiene una queja ante la Corte Suprema.

En julio de 2025, también recibió una condena a 11 años de prisión en Salta, por estafas reiteradas y asociación ilícita. En ese expediente, la defensa interpuso un recurso de casación.

Según precisó Dragotto a Infobae, ninguna de las dos condenas se encuentra firme. El abogado cuestionó además la extensión de las penas en relación con la cantidad de hechos y los montos involucrados, y explicó que ambas deberán ser unificadas en algún momento.

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