Perú

Revelan que contratista del Estado denunciado por estafa pagó más de US$1,3 millones a empresa ligada a Andrés Hurtado

La periodista Karla Ramírez detalló tres montos registrados entre 2021 y 2022 y recogió la denuncia de una empresaria que cifra en S/2,5 millones el perjuicio económico que atribuye al allegado del expresentador

Andrés Hurtado ‘Chibolín’
El empresario colombiano Andrés Gómez Soto habría transferido más de USD 1,3 millones a una productora vinculada a Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, entre noviembre de 2021 y enero de 2022
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El empresario colombiano Andrés Gómez Soto, quien contrató con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), canalizó más de 1,3 millones de dólares a una productora vinculada al expresentador de televisión Andrés Hurtado ‘Chibolín’, según un reportaje difundido este miércoles en el pódcast de la periodista de investigación Karla Ramírez.

De acuerdo con los registros presentados en el programa, las operaciones corresponden a tres pagos: 473.000 dólares en noviembre de 2021, 526.000 en diciembre de ese año y 327.000 en enero de 2022.

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Gómez Soto, quien obtuvo un millonario contrato relacionado con la masificación del gas natural y, según fuentes citadas por la periodista, mantiene vínculos comerciales con la empresa Cálidda, no respondió al intento de contacto del programa a través de un número de WhatsApp que se le atribuye.

La investigación también recogió el testimonio de la empresaria Julia Grandes, quien aseguró que su compañía quebró después de trabajar como subcontratista del colombiano desde 2019.

Ministerio Público pidió prisión preventiva contra Andrés Hurtado 'Chibolín' (Foto: Andina)
Los pagos reportados fueron de USD 473.000, USD 526.000 y USD 327.000. Gómez Soto ha obtenido contratos vinculados a la masificación del gas natural y mantiene presuntos nexos comerciales con Cálidda, según el reportaje

Según su relato, Gómez Soto le ofreció un acuerdo por 20.000 soles más el impuesto general a las ventas (IGV), con un adelanto del 70 % y el 30 % restante pendiente de pago a crédito. Afirmó que continuó recibiendo encargos bajo esa modalidad hasta 2023, pero que las deudas acumuladas terminaron por comprometer la continuidad de su negocio.

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Grandes sostuvo que perdió sus camiones y maquinaria y tuvo que desprenderse de los bienes que utilizaba para prestar servicios de colocación de mezcla asfáltica en obras relacionadas con instalaciones de gas.

“Mi economía se fue a la quiebra, me quedé sin nada”, declaró al cifrar en aproximadamente 2,5 millones de soles el perjuicio económico que atribuye a esas operaciones y señaló que presentó el caso ante la Fiscalía. También indicó que llegó a tener unos 180 trabajadores vinculados a sus actividades.

La denunciante dijo que se sorprendió al conocer la información sobre los montos destinados por Gómez Soto a la productora relacionada con Hurtado, mientras ella seguía reclamando el pago de los servicios que asegura haber prestado.

“Él me mantiene una deuda y yo tengo un desfalco de dos millones y medio de soles por haber entrado en ese proyecto. (...) Soy mamá azul y tengo una hija con una condición que requiere muchos recursos económicos. Ya me han dado tres derrames y el médico me ha pedido que pare”, dijo.

Según el Ministerio Público, empresario Ricardo Flores tiene denuncias por falsedad genérica, apropiación ilícito y hurto. Video: Justicia TV

“Es un sinvergüenza. Le pido que, por lo menos, tenga un poco de dignidad conmigo y me pague, porque voy a llegar hasta las últimas instancias”, agregó.

El reportaje recordó, además, que una empresa del colombiano obtuvo en 2024 un contrato cercano a los cinco millones de dólares para un proyecto de masificación del gas natural en Huancavelica, vinculado al Minem, el mismo que fue observado por la Contraloría General de la República. Indicó además que, según consultas migratorias, no ha salido del país.

Audiencia

Hurtado reapareció en la víspera desde el penal de Lurigancho en una audiencia en la que solicitó el cese de una de las tres prisiones preventivas que se le han impuesto por una trama de tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos.

En el caso más reciente, el Ministerio Público solicitó ocho meses de prisión preventiva para investigar el origen de su patrimonio y posibles operaciones de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de activos ilícitos.

El primer proceso está vinculado al presunto pago de un soborno del empresario Javier Miu Lei para que la entonces fiscal Elizabeth Peralta interviniera en la recuperación de barras de oro incautadas a una empresa relacionada con el empresario. Por este caso, el Poder Judicial impuso a Hurtado 18 meses de prisión preventiva en octubre de 2024, plazo que posteriormente amplió por otros 18 meses.

El segundo expediente investiga su presunta participación en las gestiones que realizó el futbolista Roberto Siucho ante Migraciones en 2019 para renunciar a la nacionalidad peruana y jugar en China. En diciembre de 2024, Hurtado recibió nueve meses de prisión preventiva por este caso, una medida que ya venció.

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