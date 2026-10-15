Peque Schwartzman reveló que concibió a su primera hija con Eugenia de Martino en medio del Argentina-Inglaterra por el Mundial: “Épico”

Diego Schwartzman dio detalles de su paternidad en un programa de radio

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El ex tenista Diego Schwartzman y su esposa, Eugenia De Martino, confirmaron que esperan a su primera hija mediante un emotivo posteo en redes sociales. Sin embargo, hay una particular historia detrás de la gestación de la beba y que se relaciona directamente con una épica victoria de la selección argentina en el Mundial 2026.

El Peque contó al aire en el programa Perros de la Calle (Radio Urbana Play) que iba a ser papá y ante la pregunta de sus compañeros sobre cómo había buscado a su primer hijo, reveló que estaba convencido de que el día de gestación se produjo el 15 de julio de 2026, cuando Argentina venció 2-1 a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo. “Yo estoy convencido. Fue un día épico. Es bastante fácil si volvés atrás en el tiempo, tres meses atrás”, adelantó. “El que no salta es un inglés”, soltaron y él asintió.

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“Hubo una situación atípica: nosotros veníamos buscando hacía un par de meses. Las mujeres llega un momento que se hacen un test de ovulación y dio positivo el día que jugaba Argentina-Inglaterra. Es hoy, mañana y pasado sí o sí. Para mí fue ese día y ahí empieza lo bueno de la historia”, comenzó Schwartzman ante las preguntas. El ex jugador de tenis contó que se encontraba junto a su pareja en el departamento, pero que iban a recibir visita de familiares por el partido de la Selección, motivo por el cual se complicaba la idea de tener intimidad. “Venían todos, mi papá, mi sobrina, mi hermana... éramos ocho o diez personas”, recordó.

Diego Schwartzman contó que junto a su pareja, Eugenia De Martino, "procrearon" a su primera hija el día que Argentina le ganó a Inglaterra en el Mundial

La primera en llegar al lugar fue la hermana del Peque. “La miré a Euge (su esposa) y le dije: ‘Vamos a la habitación antes de que llegue el resto’. Mi hermana estaba en el living. Yo estoy convencido de que fue ese día”, insistió. Luego, intervino De Martino, quien fue puesta al aire en una llamada telefónica: “No puedo creer lo que estoy escuchando. Él se olvida que tengo un papá, una mamá y una familia. Te voy a matar”. “No podía no contarlo. El hijo lo hicimos el día de Argentina-Inglaterra”, completó el ex tenista, mientras su mujer intentaba desmentirlo.

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Luego, Schwartzman brindó una entrevista en Radio La Red (AM 910) y amplió la versión de los hechos. “Esta historia yo no se la había contado a nadie, ni a mi familia, ni amigos todavía porque Euge no me dejaba. Pero yo dije cuando estás en la búsqueda, cuando van pasando los meses, vas diciendo: ‘Bueno, hay que hacerlo ese día’”, comenzó. El Peque también reveló que tenía compradas las entradas para la final del Mundial y que finalmente desistió de ir. “‘Si Argentina gana, yo mañana me voy. O sea que es hoy’, le dije yo. Entonces, ahí fue cuando empezó a llegar la familia y nos miramos con Euge y le dije: ‘Bueno, hay que ir a la habitación’. Así que como decían ayer se tiene que llamar Enza Lautara... ¿Cómo yo no voy a contar que procreamos a nuestra primera hija el día que Argentina le ganó a Inglaterra? Es épico para mí“, completó.

El Peque Schwartzman anunció que va a ser papá por primera vez con su esposa Eugenia De Martino

“Mitad tuya, mitad mía y la familia que tantas veces soñamos. ¡Vamos a ser papás!”, escribió De Martino en la publicación de Instagram. También expresó su deseo de formar una familia con Schwartzman: “De todas las cosas que imaginé para mi vida, formar una familia con vos siempre fue mi sueño. No tengo dudas de que vas a ser el mejor del mundo”.

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La primera imagen de la publicación reunió a los futuros padres con sus dos perros. “Los cinco juntitos”, definió la modelo al describir la composición familiar. Schwartzman replicó las imágenes en sus redes sociales y confirmó que el bebé será una niña. “Hasta viejitos con alguien más que se viene. Las amo para siempre. Mi familia”, escribió en una historia de Instagram dirigida a su esposa y a la bebé en camino.

Diego Schwartzman y Eugenia De Martino esperan una hija

El mensaje conjunto agregó: “Verte convertirte en papá e imaginarme todo lo que nos espera me hace demasiado feliz, no te imaginas cuánto te amo y lo hermoso que es saber que nuestra bebita va a tenerte como papá. Nos espera lo mejor del mundo”.

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Schwartzman y De Martino se conocieron en 2019 a través de un amigo en común y comenzaron su relación hacia fines de 2020. En abril de 2024, el ex jugador le propuso matrimonio frente a la Torre Eiffel, en París, después de cinco años de noviazgo. La pareja celebró el matrimonio civil en el Registro Civil de la calle Uruguay, en la Ciudad de Buenos Aires, y luego realizó una fiesta en Exaltación de la Cruz en octubre de 2025. El embarazo fue anunciado poco antes de su primer aniversario como casados.