México busca brillar en el Mundial de Ciclismo de Pista 2026: estas son las figuras nacionales a seguir

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La selección mexicana de ciclismo de pista afrontará del 14 al 18 de octubre el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista 2026, que se celebrará en Shanghái, China, con una delegación encabezada por Yareli Acevedo, campeona mundial de carrera por puntos en 2025.

El equipo nacional buscará destacar en las pruebas de velocidad y resistencia, en una competencia que reunirá a más de 399 ciclistas de 45 países y repartirá 22 títulos mundiales, 11 en la rama femenil y 11 en la varonil.

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Yareli Acevedo y Daniela Gaxiola encabezan al equipo femenil

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Yareli Acevedo será una de las principales representantes de México en el certamen, después de conquistar el oro en la carrera por puntos durante la edición de 2025, celebrada en Santiago de Chile. En esta ocasión, la ciclista capitalina competirá también en ómnium y eliminación.

Otra de las figuras de la delegación será Daniela Gaxiola, dos veces olímpica, quien participará en velocidad por equipos, velocidad individual y keirin.

La selección femenil también contará con Yuli Verdugo, inscrita en velocidad por equipos y contrarreloj de un kilómetro, y Jessica Salazar, quien integrará el equipo de velocidad. María José Vizcaíno estará como suplente en esa prueba.

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Por su parte, Andrea Robles competirá en scratch y contrarreloj de un kilómetro, con presencia en las pruebas de resistencia y velocidad.

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Ricardo Peña representa a México en la rama varonil

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En la categoría masculina, Ricardo Peña, representante mexicano en los Juegos Olímpicos de París 2024, participará en las pruebas de eliminación y ómnium.

La delegación se completa con Sebastián Ruiz, quien competirá en persecución individual, y Fernando Nava, inscrito en scratch y carrera por puntos.

¿Cuándo se disputa el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista 2026?

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La competencia se desarrollará durante cinco jornadas en el Velódromo de Shanghái, ubicado en el distrito de Chongming, China, con finales en distintas pruebas de velocidad y resistencia.

Miércoles 14 de octubre: comenzarán las rondas clasificatorias de persecución por equipos y velocidad por equipos, en ambas ramas. También se disputarán finales, incluida la de scratch femenino.

Jueves 15 de octubre: se celebrarán las pruebas de keirin masculino y velocidad individual femenina, además de las finales de eliminación femenina, scratch masculino y persecución por equipos.

Viernes 16 de octubre: se disputarán la carrera por puntos masculina, la contrarreloj masculina y la persecución individual varonil. También se definirá el ómnium femenino.

Sábado 17 de octubre: se llevarán a cabo las finales de contrarreloj femenina, madison femenil y persecución individual femenina, junto con las pruebas de ómnium masculino y las rondas de velocidad individual varonil.

Domingo 18 de octubre: el campeonato concluirá con las finales de velocidad individual masculina, carrera por puntos femenina, eliminación masculina, keirin femenino y madison masculino.