EEUU ofrecía una recompensa de hasta 10 mil dólares por su captura: los crímenes de Rogelio Guerra, detenido en México tras 29 años

Foto: FBI

Guardar

Rogelio Guerra Vásquez, conocido como “Jaime”, fue detenido en México al ser buscado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos desde finales de los años noventa.

Las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de hasta 10 mil dólares por información que permitiera su captura y posterior condena, esto debido a que enfrenta acusaciones relacionadas con el asesinato de su esposa y por fugarse de la justicia.

PUBLICIDAD

El FBI informó este martes que el ciudadano mexicano, nacido el 27 de octubre de 1957, fue arrestado en México como parte de la asistencia de su agencia en Houston, la Oficina del Agregado Legal del FBI en México y el Departamento de Policía de Beaumont.

En su ficha de búsqueda, la agencia aseguraba que Rogelio Guerra tiene vínculos o podía estar residiendo cerca de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León.

Los delitos por los que EEUU lo buscaba desde hace 29 años

Foto: FBI

Guerra Vásquez era buscado en Estados Unidos por el asesinato de su esposa, Sugie Vásquez, de 21 años de edad. El crimen lo cometió el 16 de mayo de 1997, en Orange, Texas.

PUBLICIDAD

Tras los hechos, fue acusado de asesinato, y el 10 de julio de 1997 el Tribunal de Distrito 163 del Condado de Orange emitió una orden de arresto estatal, mientras que el 12 de junio de 2006 se emitió una orden de arresto federal en el Tribunal de Distrito de EEUU, en el Distrito Este de Texas, Beaumont, después de que fuera acusado de fuga ilegal para evitar su juicio.

Las autoridades alertaban a la ciudadanía asegurando que debía considerarse armado, peligroso y en riesgo de escape. El hombre, de 69 años, tiene conocimientos tanto de español como inglés, lo que facilitaba su movilidad.

PUBLICIDAD

Con su captura, el FBI informó que Guerra Vásquez permanece en México y a la espera de su extradición a Texas para enfrentar el proceso en su contra por el asesinato de la mujer hace 29 años.

Otros objetivos del FBI han sido capturados en México, entre ellos Alejandro Rosales, uno de los 10 más buscados

Foto: SSPC

Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), fue detenido el pasado 17 de enero en el municipio de Pachuca, Hidalgo, tras una operación conjunta entre agentes federales y las Fuerzas Armadas. El hombre, señalado por el asesinato de una mujer en Carolina del Norte ocurrido en 2016, permanecía prófugo desde hacía casi una década.

PUBLICIDAD

Su arresto se concretó luego de un intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses que permitió ubicar su domicilio, donde agentes federales desplegaron tareas de vigilancia en distintos puntos de la zona para dar con él.

Rosales contaba con una Ficha Roja emitida por Interpol y era requerido por las autoridades de Carolina del Norte debido a su presunta implicación con el homicidio de una mujer. Tras confirmar su identidad, los agentes procedieron a su captura.

Quién era el hombre incluido en la lista de los más buscados del FBI

Alejandro Rosales Castillo fue detenido en Hidalgo el 16 de enero. | X- FBI

Rosales Castillo nació en 1998 y fue incorporado a la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI en 2017, un año después del crimen que se le atribuyó. Desde 2023 la agencia ofrecía una recompensa de hasta 250 mil dólares a quien aportara información que condujera a su localización.

PUBLICIDAD

El hombre se mantuvo prófugo en México durante casi diez años tras cruzar la frontera luego del homicidio. El sujeto mantenía acusaciones por asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro.

El caso que llevó a Rosales Castillo a la lista de los más buscados ocurrió en agosto de 2016, cuando fue hallado sin vida el cuerpo de Truc Quan “Sandy” Ly Le, su excompañera de trabajo en Charlotte. El hallazgo se produjo el 17 de agosto de ese año en una zona boscosa del condado de Cabarrus. El cuerpo presentaba lesiones por disparo de arma de fuego.

PUBLICIDAD

Dos días antes del hallazgo, el vehículo de la víctima había sido localizado en una estación de autobuses de Phoenix, Arizona. Las investigaciones posteriores establecieron que Rosales le debía a la mujer una suma cercana a los mil dólares.

Foto: SSPC

Mensajes de texto intercambiados entre ambos antes del crimen revelaron que habían acordado encontrarse en Charlotte el 9 de agosto de 2016 para saldar la deuda. Según la reconstrucción de los hechos, Rosales la habría obligado a retirar una cantidad de dinero superior a la pactada en un cajero automático antes de cometer el asesinato.

Tras el crimen, el prófugo huyó junto a su entonces novia y ambos cruzaron la frontera hacia México por Nogales, Sonora. Ella se entregó a las autoridades dos meses después, mientras que él permaneció oculto en territorio mexicano.

PUBLICIDAD