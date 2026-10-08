México

Quiénes son los nominados de la quinta semana en La Granja VIP 2026

Un beneficio inesperado del Huevo Dorado modificó la tabla original y dejó a cinco granjeros a la espera del veredicto del público este domingo

Tentativamente, La Granja VIP se estrenaría el último trimestre de 2025.
Tentativamente, La Granja VIP se estrenaría el último trimestre de 2025. (Foto: TV Azteca)
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Una Asamblea cargada de sorpresas definió este miércoles a los cinco granjeros que correrán riesgo de salir de la competencia el próximo domingo 11 de octubre, luego de que el juego del poder entregara, de manera excepcional, dos beneficios en lugar de uno.

El Huevo Dorado, disputado cada semana por los participantes, normalmente otorga una sola ventaja a quien resuelve primero el reto individual. Esta vez contenía dos pergaminos, lo que modificó por completo la tabla que debía formarse según los votos internos.

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De acuerdo con la votación realizada por los propios granjeros, la lista original de riesgo incluía a cuatro integrantes. Sin embargo, la intervención de los dos beneficios cambió el resultado final antes de que se diera a conocer de manera oficial.

Tras los cambios, los nominados confirmados de la quinta semana son Julio Camejo, Ivonne Montero, Pimpinela Escarlata, Pascal Nadaud y Natalia Alcocer. Cada uno corre el riesgo de abandonar el reality este domingo según la decisión del público.

Mario “Mono” Osuna sacó a Mónica Escobedo de la tabla pese a ser la más votada

El participante reveló que la denuncia interpuesta por su padre provocó su arresto
La tentación aceptada por Natalia Alcocer le permitió enviar directamente a Pascal Nadaud a la tabla de nominados.

Mario “Mono” Osuna obtuvo el primer pergamino al completar en el menor tiempo posible el desafío individual del juego del poder, después de integrar el equipo ganador del reto del día. Ese poder le permitió retirar a un nominado de la lista de riesgo.

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El exfutbolista decidió sacar a Mónica Escobedo de la tabla, pese a que ella había recibido la mayor cantidad de votos en contra durante la ronda de nominaciones realizada por sus compañeros.

El segundo pergamino dentro del Huevo Dorado correspondió a Natalia Alcocer, quien lo obtuvo después de aceptar una tentación a cambio de una reducción en el presupuesto semanal del grupo. Ese acuerdo le dio acceso al beneficio durante la Asamblea.

El poder de Alcocer le permitió colocar de forma automática a un compañero en la tabla de nominados, sin derecho a participar en el juego de salvación del jueves. La conductora eligió a Pascal Nadaud.

Quién es el capataz de la semana y quiénes los peones

Logotipo neón rosa y amarillo con el texto "LA GRANJA VIP SEGUNDA TEMPORADA" y la figura de un gallo sobre un fondo morado con líneas de luz
Julio Camejo, Ivonne Montero, Pimpinela, Pascal Nadaud y Natalia Alcocer competirán por la salvación en la votación del público. (Facebook)

Durante esta quinta semana el puesto de Capataz recae en Kunno, quien coordina las actividades diarias y asigna tareas al resto de los granjeros. El cargo otorga liderazgo temporal sobre la dinámica de la casa.

Los Peones de la semana son Pablo Montero, Niurka, Bicolor, Julio Camejo y Mario “Mono” Osuna. Este grupo pierde comodidades y debe cumplir tareas como ordeñar al ganado, recolectar huevos, preparar el desayuno y limpiar establos y gallinero.

También enfrentan restricciones alimenticias, duermen en el granero y usan instalaciones distintas a las del resto de los granjeros. El incumplimiento de las reglas reduce el presupuesto semanal disponible para todo el grupo.

El público es quien determina, a través de su voto, cuáles de los cinco nominados continúan en la competencia y cuál abandona la casa el domingo 11 de octubre.

La tabla de nominados puede variar antes de la eliminación

La organización del programa advirtió que la lista todavía puede sufrir modificaciones tras el viernes de Traición, jornada en la que los propios participantes pueden alterar el curso de las nominaciones antes de la votación final del público.

Todos los nominados de la tercera semana en La Granja VIP 2026

Hasta el momento, los cinco nombres en riesgo de salir de la competencia el domingo son:

  • Julio Camejo
  • Ivonne Montero
  • Pimpinela
  • Pascal Nadaud
  • Natalia Alcocer

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