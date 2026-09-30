PT desconoce designación de Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua y pide encuesta de la coalición

Con una trayectoria de tres décadas entre el PAN, Movimiento Ciudadano y Morena, Cruz Pérez Cuéllar asumió la coordinación estatal en Chihuahua. (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM)

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La dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT) en Chihuahua se desmarcó de la designación de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la entidad y sostuvo que el nombramiento realizado por Morena todavía no puede considerarse definitivo para la coalición integrada por Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

A través de un comunicado difundido la noche de este martes 29 de septiembre, el PT Chihuahua aclaró que el proceso anunciado el lunes corresponde exclusivamente a Morena y que su partido no participó en las mediciones utilizadas para definir al exalcalde de Ciudad Juárez como coordinador estatal.

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La postura ocurre un día después de que Morena presentó a Pérez Cuéllar como su perfil para encabezar los trabajos del partido en Chihuahua rumbo al proceso electoral de 2027.

La designación fue anunciada por la dirigencia nacional de Morena como parte de la definición de sus coordinaciones estatales en las entidades donde habrá elecciones para renovar gubernaturas.

PT se deslinda de la decisión de Morena

PT Chihuahua respalda a Andrea Chávez para ser la coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación (Foto: PT Chihuahua)

En su posicionamiento, el Partido del Trabajo explicó que Morena utilizó sus propias encuestas y metodología para definir a sus coordinadores estatales, por lo que consideró que ese procedimiento no equivale todavía a una determinación conjunta de las tres fuerzas políticas.

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“Morena, con sus propias encuestas y su propia metodología, está eligiendo a los coordinadores de la defensa de la transformación de su partido, no aún de la coalición”, señaló la dirigencia estatal.

El PT agregó que no participó en esa medición y, por ese motivo, decidió no acompañar los anuncios realizados el lunes.

La postura estatal coincide con el desacuerdo que la dirigencia nacional del PT ha expresado durante los últimos días respecto al mecanismo utilizado para definir perfiles rumbo a las elecciones de 2027.

El dirigente nacional Alberto Anaya ha reclamado la participación de los tres partidos en las encuestas y en las mesas técnicas previstas dentro de los acuerdos de la coalición.

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Falta una encuesta conjunta en Chihuahua

El dirigente nacional del PT, Alberto Anaya ha reclamado la participación de los tres partidos en las encuestas (PT Chihuahua)

De acuerdo con el PT Chihuahua, todavía debe instalarse una mesa técnica de encuestas de la coalición Morena-PVEM-PT para realizar una medición conjunta.

La propuesta consiste en aplicar encuestas espejo y una metodología que, según el partido, permita comparar a Cruz Pérez Cuéllar, quien fue designado como coordinador de Morena, con una persona que sea previamente nombrada por el Partido del Trabajo.

El objetivo, explicó la dirigencia estatal, es que la definición del perfil que represente a las tres fuerzas políticas se realice mediante reglas previamente acordadas y con participación de los partidos que integran la coalición.

“En el Partido del Trabajo vamos a esperar los resultados de esa mesa. El PT es fuerza fundadora de la Cuarta Transformación y honrará estos acuerdos alcanzados a nivel nacional”, expuso el partido.

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Cruz Pérez Cuéllar fue elegido por Morena

Cruz Pérez Cuéllar (Foto: Facebook@CruzPerezCuellarCh)

El lunes 28 de septiembre, Morena anunció a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, después de un proceso interno en el que también participaron otros perfiles, entre ellos la senadora con licencia Andrea Chávez.

La figura de coordinador estatal forma parte del proceso interno con el que Morena comenzó a definir a sus perfiles rumbo a las elecciones de 2027, aunque la postulación formal de candidaturas dependerá de las etapas electorales correspondientes.

La decisión de Morena generó reacciones entre sus aliados. En el caso del PT, la dirigencia estatal dejó claro que esperará el resultado de la mesa técnica antes de considerar concluido el proceso de definición de la coalición en Chihuahua.

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PT llama a mantener la unidad

Ante la diferencia de posturas, el Partido del Trabajo hizo un llamado a su militancia y a los simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación a mantener la unidad y esperar los resultados de la mesa técnica.

El partido sostuvo que su objetivo es que Chihuahua cuente con un perfil definido mediante reglas claras, acuerdos entre Morena, PVEM y PT y un procedimiento que sea aplicado de manera transparente.

De esta manera, el PT Chihuahua mantiene abierta la definición dentro de la coalición y plantea que todavía debe realizarse una medición conjunta antes de establecer quién encabezará el proyecto de las tres fuerzas políticas en la entidad.

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