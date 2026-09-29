México

¿Qué es La Casa de la Tía Toña? el lugar “embrujado” que buscaban los 9 adolescentes que se extraviaron en Chapultepec

Muchas personas se internan de manera peligrosa en el bosque para tratar de encontrarla

Una construcción grande rodeada por vegetación junto a un recuadro circular con un grupo de personas y policías en una ladera.
Así se dice que luce la supuesta casa embrujada se encuentra en la tercera sección del bosque de Chapultepec. Fotos Twitter/@_CrisRock (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Nueve jóvenes de entre 17 y 20 años fueron rescatados el pasado 27 de septiembre tras extraviarse en una barranca de la tercera sección del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de adentrarse en búsqueda de una casa abandonada cuyas leyendas señalan que se trata de una propiedad abandonada.

Sin embargo, la casona se ubica en una zona poco transitada y de difícil acceso por lo que los adolescentes no pudieron encontrar la ruta de salida cuando decidieron retirarse al no tener éxito en su travesía.

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Policías de la SSC y bomberos los localizaron los guiaron hasta un punto seguro sin que ninguno requiriera atención médica.

El grupo pidió auxilio desde las inmediaciones del Circuito Joaquín Clausell y Calle 10, donde comenzó el operativo de búsqueda. Uno de los jóvenes llamó al Centro de Comando y Control C2 Poniente para informar que estaba acompañado por otras ocho personas y que no lograban orientarse para salir del área boscosa.

De acuerdo con una tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los policías se trasladaron al sitio señalado y establecieron comunicación con quien solicitó el apoyo. Esa referencia permitió delimitar la zona donde permanecían los excursionistas.

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Jóvenes con rostros difuminados junto a rescatistas con cascos en una zona arbolada y desnivelada durante la noche
Elementos de emergencia auxilian a jóvenes que se encontraban extraviados en la tercera sección del Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. (X/ @SSC_CDMX)

La Casa de la Tía Toña: la leyenda que atrae a jóvenes en busca de lo desconocido

Tras el rescate se dio a conocer que los jóvenes se habían extraviado buscando la llamada Casa de la Tía Toña, propiedad que forma parte de una de las leyendas más famosas del Bosque de Chapultepec y que atrae cada año a personas que se internan de manera peligrosa en zonas poco transitadas del bosque con la misión de encontrarla.

Y es que, como mencionamos, la casa de la Tía Toña es una de las leyendas más difundidas sobre presuntos hechos paranormales en Chapultepec.

La historia sostiene que la casa pertenecía a la viuda de un comerciante adinerado. Tras la muerte de su esposo, la mujer habría heredado una gran suma de dinero y la residencia, y decidió dar refugio a niños en situación de calle.

A partir de ese punto, el relato tiene distintas versiones. Una afirma que los menores robaban joyas y objetos de valor de la vivienda, por lo que la mujer los habría golpeado hasta matarlos y después los arrojó a la barranca ubicada junto a la casa.

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Fotos Twitter/@RodrigoDelgado

Otra versión plantea que la viuda perdió la razón por el trato que recibía de los niños, a quienes consideraba poco agradecidos pese a la ayuda que les brindaba. Según esta variante, una tarde preparó comida con veneno y la sirvió como lo hacía habitualmente.

Los niños habrían muerto tras consumir los alimentos y la mujer, arrepentida por lo ocurrido, también los habría comido. En ambas narraciones, el desenlace incluye la muerte de la llamada Tía Toña y de los menores.

A partir de estas creencias, se dice que el espíritu de la mujer permanece en los alrededores de la propiedad. También circula la versión de que un grupo de estudiantes murió años después al intentar cruzar el puente que conduce a la entrada de la vivienda.

Algunas personas aseguran que, al acercarse demasiado, pueden escucharse los lamentos de los niños. Ninguna de estas afirmaciones cuenta con pruebas oficiales que permitan confirmar que los hechos ocurrieron.

A pesar de lo difundido de la leyenda no existen documentos ni testimonios que comprueben la historia de la viuda y los niños cuya muerte habría dado origen al relato.

Un hombre junto a una motocicleta habla frente a la cámara en una carretera bordada por árboles. Durante el recorrido, señala hacia el fondo donde se observa una residencia de varios niveles situada en un entorno natural con abundante vegetación. (@Jericomx)

Cumbres de Acultzingo 199 es una de las ubicaciones señaladas

La propiedad que suele considerarse como la residencia original se localiza en Cumbres de Acultzingo número 199, en la colonia Lomas Altas de Chapultepec. Está rodeada por una barranca, una característica que ha alimentado la percepción sombría asociada con el sitio.

También se afirma que la vivienda original fue derrumbada y que después se construyó una mansión sobre sus restos. Esta versión busca explicar por qué actualmente hay varias ubicaciones vinculadas con la leyenda.

Las tres propiedades señaladas se encuentran habitadas y no hay testimonios de sus actuales dueños. La falta de documentos, registros o declaraciones verificables mantiene la historia en el terreno de la tradición oral.

Casa de la Tía Toña
En la imagen se puede observar que la llamada Casa de la Tía Toña se encuentra rodeada de una zona boscosa de difícil acceso. (Google Maps)

A pesar de lo atractivo de la historia, la recomendación general para el público es no intentar localizar ni entrar a ninguna de las casas relacionadas con la Tía Toña, ya que se trata de propiedades privadas y el ingreso sin autorización podría derivar en el delito de allanamiento de morada.

Además, como ocurrió con el caso de los adolescentes extraviados y rescatados posteriormente las propiedades se encuentran rodeadas de una zona boscosa de difícil acceso en las que es fácil perderse y donde también incrementa el riesgo de sufrir accidentes por los barrancos del lugar.

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