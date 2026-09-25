Tenoch Huerta rompe el silencio tres años después de las acusaciones de violencia sexual en su contra

(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Guardar

Tenoch Huerta habló por primera vez en tres años sobre las acusaciones de violencia sexual en su contra en una entrevista con Adela Micha, donde aseguró que existió una estrategia deliberada de la industria del entretenimiento para sacarlo del medio y afirmó que su familia recibió amenazas de muerte durante el proceso.

El actor sostuvo que la denuncia pública nunca se tradujo en un proceso legal formal. “Nunca hubo un proceso, absolutamente nada”, dijo Huerta, quien detalló que su equipo legal reunió un peritaje profesional sobre las conversaciones con la denunciante, con análisis psicológico y psiquiátrico incluidos.

PUBLICIDAD

Huerta relató que, además de las acusaciones, enfrentó amenazas directas contra su familia. “Mi familia y mis hijas recibieron amenazas de muerte”, afirmó, y agregó que tocó madera para que no llegaran a atentar contra su vida, aunque reconoció el temor que le generó la situación en ese momento.

El protagonista de Wakanda Forever habla por primera vez de las consecuencias personales y profesionales que atribuye a las acusaciones de violencia sexual en su contra. REUTERS/Mario Anzuoni

El actor aseguró que directivos de plataformas de entretenimiento planearon activamente su exclusión. “Por fin nos vamos a poder ch*ng*r a este c*br*n y que se calle”, citó Huerta que dijeron en una reunión interna, según le confirmaron testigos presentes en esa junta con el paso del tiempo.

Según su versión, esa intención se tradujo en obstáculos concretos para su carrera. “Sí hubo activamente acciones para no solamente destruirme la carrera, sino destruirme la vida”, declaró el actor, quien vinculó el hostigamiento con su activismo previo contra el racismo en la industria audiovisual mexicana.

PUBLICIDAD

Huerta explicó que su ausencia del medio durante tres años permitió que se construyeran “alrededor de cinco carreras” de otros actores, lo que, dijo, generó un interés adicional en mantenerlo fuera del circuito de producciones. “Estas personas también tenían un gran interés en no dejarme regresar”, sostuvo.

El origen de la denuncia y los mensajes de extorsión

El actor confirmó que sostuvo una relación sentimental de varios meses con la denunciante antes de que surgieran las acusaciones públicas. Según su relato, el primer reclamo no tuvo relación con violencia sexual, sino con un desacuerdo personal tras la ruptura.

Huerta narró que, tiempo después, recibió un mensaje de extorsión mientras visitaba a una familiar en Morelia. “Si no juntas una lana y me la das, te armo un desmadre en el 8-M”, citó el actor, quien acudió de inmediato a la fiscalía para levantar un acta por la amenaza.

PUBLICIDAD

Tenoch Huerta habla por primera vez de las consecuencias personales y profesionales que atribuye a las acusaciones en su contra. (Jovani Pérez/Infobae)

Las autoridades le informaron que el teléfono desde el que se envió el mensaje fue comprado sin registro y resultaba imposible de rastrear con precisión, aunque ubicaron su origen en la Ciudad de México. El actor evitó atribuir directamente ese mensaje a la denunciante, aunque señaló la coincidencia con publicaciones posteriores en su contra.

El actor abordó directamente la acusación que más circuló en redes sociales: que se habría retirado el condón sin consentimiento durante un encuentro sexual. “No me pude haber quitado algo que nunca usamos”, respondió Huerta, quien insistió en que la versión de la denunciante cambió en tres ocasiones distintas.

PUBLICIDAD

Huerta cuestionó además que medios de comunicación dieran por ciertas las acusaciones sin investigación previa. “Ningún medio investigó absolutamente nada, simplemente tomaron por reales sus afirmaciones”, afirmó el actor durante la conversación con Micha.

El actor mencionó también la existencia de carpetas de investigación previas contra la denunciante y su familia, vinculadas a hechos anteriores a su relación, información que, según dijo, comenzó a llegarle a su equipo legal a través de periodistas de la región de Oaxaca.

Huerta señaló que la denunciante ejerce actualmente el cargo de diputada federal, condición que, según su interpretación, le otorga fuero y frena el avance de las carpetas de investigación abiertas en su contra. El actor no precisó fechas de resolución para ninguno de los procesos mencionados.

PUBLICIDAD