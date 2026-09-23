Becas Icetex y Universidad Rey Juan Carlos: requisitos para estudiar una maestría en España y postularse hasta el 8 de octubre

Icetex y la Universidad Rey Juan Carlos ofrecen ocho becas para cursar el Máster Universitario Oficial en Negocios Digitales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) y la Universidad Rey Juan Carlos ofrecen ocho becas para cursar el Máster Universitario Oficial en Negocios Digitales durante el período académico 2026-2027.

Los apoyos cubren el 80% de la matrícula para modalidad virtual y financian el 85% para estudiar de forma presencial en Madrid, España. Las dos convocatorias están abiertas desde el 17 de septiembre y recibirán postulaciones hasta el 8 de octubre de 2026, a las 5:00 p. m. Los interesados deben contar con una carta de admisión definitiva al programa emitida por el Centro de Estudios Universitarios (Cedeu), adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, antes de presentar su candidatura.

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El proceso de convocatoria y preselección estará a cargo del Icetex. CEDEU y la Universidad Rey Juan Carlos definirán la admisión académica, revisarán los documentos y tomarán las decisiones sobre la aceptación de los aspirantes.

La Comisión Nacional de Becas está prevista para el 15 de octubre. Los programas tendrán una duración de 12 meses, comenzarán en octubre de 2026 y finalizarán el 31 de julio de 2027. Los títulos oficiales serán otorgados y firmados por la Universidad Rey Juan Carlos.

Las postulaciones para el programa académico están abiertas desde el 17 de septiembre hasta el 8 de octubre de 2026 - crédito Icetex

Dos modalidades para estudiar Negocios Digitales

La primera convocatoria ofrece cuatro becas virtuales con una exención del 80% del valor de la matrícula. Está dirigida a profesionales colombianos residentes en Colombia o en el exterior que deseen cursar el Máster Universitario Oficial en Negocios Digitales desde una modalidad a distancia y en español.

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La beca virtual cubre únicamente el porcentaje indicado de la matrícula. No incluye gastos de conectividad, equipos tecnológicos, materiales personales ni otros costos que el estudiante requiera para seguir las clases y completar las actividades académicas.

La segunda convocatoria contempla cuatro becas presenciales con una exención del 85% del valor de matrícula. Los seleccionados cursarán el mismo máster en Madrid y deberán cubrir con recursos propios los costos de viaje y estancia.

El apoyo presencial no financia tiquetes aéreos, alojamiento, manutención, visado, residencia, seguros, gastos personales ni costos asociados con vivir en España. Las personas beneficiarias tampoco deberán pagar a Cedeu valores adicionales a los establecidos para la matrícula, sin perjuicio de las obligaciones personales o administrativas que les correspondan.

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El Icetex asume el proceso de preselección mientras CEDEU y la Universidad Rey Juan Carlos definen la admisión académica - crédito Icetex

El programa se enfoca en negocios digitales, transformación digital, innovación, estrategia empresarial, gestión de proyectos y desarrollo de modelos de negocio respaldados por tecnologías digitales. Según la información suministrada por el Icetex, los programas ofertados cuentan con autorización oficial y están registrados en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (Ruct).

Requisitos para postularse a la beca virtual

La modalidad virtual exige que la persona aspirante sea colombiana, tenga más de 22 años y menos de 43 años al cierre de la convocatoria. El requisito de edad es estricto y se verificará con la fecha de nacimiento frente al 8 de octubre de 2026.

También se requiere haber terminado un programa de pregrado en una institución de educación superior reconocida por la autoridad educativa competente. El título profesional debe estar registrado y avalado o, si fue obtenido en el exterior, convalidado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia.

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Los candidatos deben acreditar un promedio acumulado ponderado mínimo de 3,7 sobre 5,0, sin aproximaciones. El dato debe figurar en un certificado oficial de notas expedido por la institución de educación superior donde se cursó el pregrado.

La modalidad virtual exime el 80% del valor de la matrícula pero no financia equipos ni gastos de conectividad - crédito Icetex

Otro requisito es demostrar al menos 12 meses de experiencia profesional, contados desde la obtención del título universitario. Además, la carta de admisión definitiva para el máster virtual debe estar disponible al momento de la postulación.

Condiciones para la beca presencial en Madrid

Para optar por una de las cuatro becas presenciales, los profesionales colombianos deben residir en Colombia. La convocatoria da preferencia a quienes cuenten con experiencia laboral y exige una admisión definitiva de Cedeu o de la Universidad Rey Juan Carlos para el máster presencial.

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La edad requerida es la misma: más de 22 años y menos de 43 años al cierre. Los aspirantes también deben contar con título profesional de pregrado expedido por una institución reconocida o convalidado ante el Ministerio de Educación si el estudio se realizó fuera de Colombia.

La diferencia principal está en el promedio académico y la experiencia. Para la modalidad presencial, se exige un promedio acumulado ponderado mínimo de 4,0 sobre 5,0, certificado por la universidad de origen y sin posibilidad de aproximación.

La beca presencial en Madrid exime el 85% de la matrícula y exige que el estudiante asuma tiquetes y estancia - crédito Icetex

Los aspirantes deben acreditar mínimo 18 meses de experiencia profesional obtenida después de recibir el título universitario. La carta de admisión definitiva debe corresponder al período académico 2026-2027 y al Máster Universitario Oficial en Negocios Digitales en modalidad presencial.

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Qué deben revisar antes de presentar la candidatura

Los profesionales interesados deben confirmar primero la modalidad a la que pueden aplicar, pues los requisitos académicos y de experiencia no son iguales. La opción virtual admite colombianos residentes dentro o fuera del país, mientras la presencial está dirigida a residentes en Colombia.

También deben verificar que la carta de admisión sea definitiva. La admisión es un requisito indispensable para postularse, pero la preselección del Icetex no reemplaza la validación académica, documental ni la decisión de aceptación de Cedeu o de la Universidad Rey Juan Carlos.

La convocatoria no cubre gastos distintos de la matrícula en el porcentaje definido. En el caso presencial, el aspirante debe prever recursos para su traslado y permanencia en Madrid; para el programa virtual, debe disponer de conectividad, equipo y materiales necesarios para la formación.

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