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Los Bukis regresan a México: fechas, sedes, boletos y preventa de los conciertos de despedida

Marco Antonio Solís confirmó el regreso de Los Bukis a México, con dos conciertos en diciembre del 2026

Marco Antonio Solís confirmó el regreso de Los Bukis a México, con dos conciertos en diciembre del 2026
Marco Antonio Solís confirmó el regreso de Los Bukis a México, con dos conciertos en diciembre del 2026
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Los Bukis confirman su regreso a los escenarios mexicanos con dos conciertos en diciembre de 2026, como parte de la gira “¡Tuyos por siempre! El gran cierre de un ciclo”, encabezada por Marco Antonio Solís.

A través de sus redes sociales, el cantante anunció las fechas de los conciertos que se llevarán a cabo en la Ciudad de México y en Guadalajara. “Después de tantos caminos, tantos escenarios y tantos recuerdos compartidos, volvemos a México para vivir juntos dos noches que quedarán para siempre en nuestros corazones”.

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“Cerremos este capítulo como merece: cantando, recordando y agradeciendo todo lo vivido. Porque ayer, hoy y siempre… ¡somos tuyos por siempre!“, se lee en la publicación de Marco Antonio Solis.

Marco Antonio Solís confirma concierto de Los Bukis en diciembre 2026 en México
Marco Antonio Solís confirma concierto de Los Bukis en diciembre 2026 en México

¿Cuándo van a estar Los Bukis en México?

Los Bukis se presentarán el 12 de diciembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México y el 19 de diciembre en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara, en Zapopan, Jalisco.

Fechas y sedes:

  • Ciudad de México: sábado 12 de diciembre de 2026, en el Estadio GNP Seguros.
  • Guadalajara: sábado 19 de diciembre de 2026, en el Coliseo GNP Seguros, ubicado en Zapopan, Jalisco.

Cuándo y dónde comprar boletos para el concierto de Los Bukis

La comercialización de boletos se organiza en tres etapas a través de Ticketmaster. La primera es la Gran Venta HSBC, programada para el jueves 24 de septiembre a las 14:00 horas, exclusiva para clientes con tarjetas HSBC Premier de crédito y débito.

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¿Cuál es la historia detrás de la canción "Navidad sin ti" de Los Bukis?
Crédito: IG, somoslosbukis

El viernes 25 de septiembre a las 9:00 horas continúa la Gran Venta HSBC, esta vez abierta a clientes con tarjetas de crédito y débito HSBC sin distinción de nivel. La venta general se habilita el sábado 26 de septiembre a las 14:00 horas, con acceso para tarjetas de cualquier banco.

Los clientes que paguen con tarjeta de crédito HSBC pueden acceder a planes de 3 y 5 meses sin intereses. La plataforma establece además un límite de 8 boletos por comprador; superar ese número puede derivar en la cancelación de las órdenes asociadas.

Calendario de venta de boletos:

  • Jueves 24 de septiembre, 14:00 horas: Gran Venta HSBC, exclusiva para clientes con tarjetas HSBC Premier de crédito y débito.
  • Viernes 25 de septiembre, 9:00 horas: continúa la Gran Venta HSBC para clientes con tarjetas de crédito y débito HSBC (no Premier).
  • Sábado 26 de septiembre, 14:00 horas: venta general, abierta a tarjetas de cualquier banco.
Marco Antonio Solis performs with Los Bukis during the 23rd Annual Latin Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S., November 17, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni
Marco Antonio Solis performs with Los Bukis during the 23rd Annual Latin Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S., November 17, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Los Bukis

Hasta el momento, Ticketmaster no ha publicado los precios de los boletos para ninguna de las dos fechas. La organización adelantó que los valores se darán a conocer un día antes del inicio de la primera etapa de venta, es decir, este 23 de septiembre.

La disponibilidad de boletos puede reducirse conforme avancen las ventas previas. En eventos con preventa, la cantidad de lugares reservados para la venta general suele ser limitada.

Como referencia extraoficial, los precios de las entradas para este tipo de conciertos en el Estadio GNP Seguros y en el Coliseo GNP Seguros podrían arrancar entre 700 y 800 pesos en las zonas generales altas. En las zonas VIP cercanas al escenario, los montos estimados superarían los 7,000 a 8,000 pesos.

Estadio GNP Seguros
(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

El anuncio llegó tras mensajes de Marco Antonio Solís que generaron especulación

El regreso de la agrupación se confirmó después de que Marco Antonio Solís publicara varios mensajes que despertaron especulaciones entre sus seguidores. La gira lleva por nombre “¡Tuyos por siempre! El gran cierre de un ciclo” y marca el reencuentro de la banda con el público mexicano tras casi cinco décadas de trayectoria.

Los accesos para ambas presentaciones estarán disponibles en el sitio oficial de Ticketmaster, así como en taquillas de los recintos correspondientes en la Ciudad de México y Guadalajara.

Los Bukis regresan a México luego de 4 años de su última gira

Los Bukis se despidieron de los escenarios en 1996 y mantuvieron una pausa de 25 años antes de reunirse en 2021 con la gira “Una Historia Cantada”, que incluyó presentaciones en Estados Unidos y México, entre ellas el SoFi Stadium y el Estadio Azteca.

Los Bukis en concierto
foto: instagram @somoslosbukis

Su última presentación en territorio mexicano previo al anuncio de diciembre de 2026 fue durante esa gira de reencuentro, Los Bukis se presentaron en diciembre del 2022 en el Estadio Azteca. Después de eso, la banda se concentró en fechas en Estados Unidos, incluidos los conciertos de febrero de 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, presentados como el cierre de su etapa en ese país.

Los conciertos programados para el 12 y 19 de diciembre de 2026 en la Ciudad de México y Guadalajara marcan así el regreso de Marco Antonio Solís y la agrupación a los escenarios mexicanos a cinco años de aquel reencuentro de 2021.

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