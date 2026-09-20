8 sismos sacudieron Chaparral, Tolima, durante la mañana del domingo 20 de septiembre de 2026

Chaparral concentró siete temblores superficiales desde la madrugada de este domingo 20 de septiembre de 2026 - crédito Universidad del Tolima

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Una serie de ocho sismos sacudió el municipio de Chaparral, en el departamento de Tolima, durante la mañana del domingo 20 de septiembre de 2026, según los registros divulgados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento de mayor intensidad alcanzó una magnitud de 4,1 y ocurrió a las 4:52 a. m. de la jornada dominical.

El primer reporte de la entidad había situado ese temblor en magnitud 4,4. Minutos después, el organismo ajustó la cifra a 4,1 tras revisar los datos recogidos por su red de monitoreo.

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El sismo de mayor magnitud ocurrió a las 4:52 a. m.

El evento principal se registró exactamente a las 4:52:31 a. m. Su epicentro fue localizado en jurisdicción de Chaparral, con coordenadas de latitud 3,84° y longitud -75,61°.

El Servicio Geológico Colombiano indicó que tuvo una profundidad superficial, una categoría que comprende los movimientos que se originan a menos de 30 kilómetros bajo tierra. Este tipo de actividad suele percibirse con mayor claridad en las zonas cercanas al punto de origen.

Temblor en Chaparral, Tolima - crédito @sgcol/X

De acuerdo con la localización entregada por la entidad, el foco sísmico quedó a 17 kilómetros de San Antonio, a 19 kilómetros de Chaparral y a 20 kilómetros de Roncesvalles, municipios del Tolima.

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Los otros movimientos tuvieron epicentro en el mismo municipio

A las 6:24 a. m., el organismo registró otro movimiento de magnitud 2,5 en Chaparral. El boletín ubicó el epicentro a 18 kilómetros de San Antonio y precisó que también tuvo una profundidad superficial.

Movimiento telúrico a las 06:24 a. m. - crédito @sgcol/X

Más de una hora después, a las 7:38 a. m., se detectó un nuevo evento de magnitud 3,1. En este caso, el punto de origen quedó a 27 kilómetros de San Antonio, en el sur del Tolima, de acuerdo con el reporte oficial.

Sismo 07:38 a. m. en Chaparral, Tolima - crédito @sgcol/X

Cuatro minutos más tarde, a las 7:42 a. m., el SGC reportó otro sismo de magnitud 2,5. La localización entregada por la entidad señaló que ocurrió a 17 kilómetros de San Antonio y bajo la misma condición de profundidad menor a 30 kilómetros.

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Sismo 07: 42 a . m. en Chaparral - crédito @sgcol/X

La secuencia continuó a las 10:15 a. m., con un movimiento de magnitud 3,1. El reporte indicó que el epicentro se ubicó a 17 kilómetros de San Antonio, nuevamente en el área de Chaparral.

Temblor en Chaparral, Tolima - crédito @sgcol/X

El sexto ocurrió a las 10:44 a. m., con profundidad superficial. El reporte ubicó el epicentro a 13 kilómetros de Chaparral, 20 kilómetros de San Antonio y 27 kilómetros de Roncesvalles.

Posteriormente, a las 11:31 a. m., se registró otro evento bajo la misma clasificación de profundidad. Este tuvo como municipios próximos a Chaparral, a 10 kilómetros; San Antonio, a 20 kilómetros, y Rioblanco, a 27 kilómetros.

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Nuevo sismo superficial se registró cerca de Chaparral, Tolima, a las 11:31 a. m. - crédito @sgcol/X

Ambos boletines permanecen en estado automático y podrían ser ajustados tras la revisión técnica del SGC.

Por último, a las 12:23 p. m. un sismo de magnitud 2,8 de profundidad superficial se volvió a registrar en Chaparral, Tolima, informó el boletín actualizado.

Los reportes previos señalaron que ya se habían contabilizado siete sismos durante la jornada en el mismo sector. El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo de la actividad y pidió a la ciudadanía que informara si percibió los movimientos a través de su plataforma “Sismos sentidos”.

Emergencia en Tolima por incendios forestales activos

Tras 50 días de emergencia por incendios forestales, el departamento del Tolima mantenía 13 focos activos en nueve municipios, de acuerdo con el reporte consolidado el sábado 19 de septiembre de 2026. Los organismos de respuesta continuaban las labores de contención ante la persistencia de las llamas en varias zonas del departamento.

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La situación afecta a Ataco, Prado, Ortega, Armero Guayabal, Chaparral, Rovira, Alvarado, Villahermosa y San Luis. En Rovira y Alvarado se registraban tres incendios en cada localidad, por lo que los equipos debieron distribuir sus recursos entre distintos puntos.

Nueve municipios del Tolima permanecen afectados por incendios forestales - crédito Colprensa

En Prado, Ortega, Ataco, Armero Guayabal y Chaparral, bomberos y personal de socorro trabajaban para controlar varios frentes. Las autoridades señalaron que algunos sectores ya habían sido intervenidos, aunque otros todavía requerían atención.

En San Luis, las tareas se concentraron en Piedras Blancas, Payandé, Cascadas, El Salitre y La Resaca. Allí, los reportes oficiales indicaron un 80% de control, pero las autoridades mantuvieron el despliegue preventivo.

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En Villahermosa, uno de los incendios fue controlado y otro permanecía activo bajo vigilancia.

La gobernadora Adriana Magali Matiz destacó la labor conjunta de bomberos, organismos de socorro, Fuerza Pública, alcaldías y comunidades. “No vamos a bajar la guardia”, afirmó la mandataria.