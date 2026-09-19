México

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 18 de septiembre

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Pemex hace públicos diariamente los precios de la mezcla mexicana de petróleo. (Infobae)
Pemex hace públicos diariamente los precios de la mezcla mexicana de petróleo. (Infobae)
Guardar

La mezcla mexicana de petróleo alcanzó un precio de 101,1 dólares por barril este viernes 18 de septiembre, de acuerdo con la información actualizada todos los días por la página web oficial de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

PUBLICIDAD

Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

Pemex se mantiene como el principal productor de crudo de México. (Efe/Pemex)
Pemex se mantiene como el principal productor de crudo de México. (Efe/Pemex)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

PUBLICIDAD

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo "pesado" tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo "medio" de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)
México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)

Producción y exportación

Cifras presentadas por la Asociación de Bancos de México (ABM) señalan que la empresa productiva del estado exportó en 2020 un promedio de 140 mil barriles diarios de crudo ligero, mientras que ese mismo año la producción por día se ubicó en un millón 705 mil barriles, lo que representa un estimado de cuatro millones de barriles más que en 2019.

Actualmente, Pemex continúa siendo el productor de crudo más relevante en el mercado nacional, al aportar durante el año 2020 el 98.8% de la producción total de crudo, mientras que la producción de empresas privadas representó apenas 1.2 % del total del país.

Lo anterior se debe en parte a la incorporación de 146.5 mil barriles diarios de producción provenientes de los campos nuevos que iniciaron su desarrollo en el primer semestre del año 2019.

Temas Relacionados

Precio del petróleo en MéxicoPrecio del petróleo en México Hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Día de Muertos 2026 llegará antes a CDMX con “Un viaje al Mictlán”: fechas, sede y todos los detalles del evento

La iniciativa propone un recorrido inmersivo por los nueve niveles del inframundo mexica, entre escenarios tradicionales y arte digital

El Día de Muertos 2026 llegará antes a CDMX con “Un viaje al Mictlán”: fechas, sede y todos los detalles del evento

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de septiembre

Sigue en tiempo real lo más importante de la inseguridad y su combate en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de septiembre

Inicia audiencia de imputación contra “El Trompas”, presunto feminicida de la estudiante española Claudia Tacoronte

Una jueza con sede en Morelos analizará este viernes las pruebas presentadas por la Fiscalía contra Francisco Javier “N”, detenido por su presunta responsabilidad en la muerte de la joven originaria de Gran Canaria

Inicia audiencia de imputación contra “El Trompas”, presunto feminicida de la estudiante española Claudia Tacoronte

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 18 de septiembre: alerta por lluvias fuertes en Querétaro, Puebla, Hidalgo y Morelos

Entérate de alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 18 de septiembre: alerta por lluvias fuertes en Querétaro, Puebla, Hidalgo y Morelos

Fiscalía de Guerrero investiga agresión de pobladores contra la Guardia Nacional y Policía Estatal en Mochitlán y Quechultenango

David Astudillo Morales, edil de Quechultenango, afirmó que hubo un civil muerto y contradijo la versión de las fuerzas de seguridad sobre el control de los hechos ocurridos el 17 de septiembre

Fiscalía de Guerrero investiga agresión de pobladores contra la Guardia Nacional y Policía Estatal en Mochitlán y Quechultenango
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de septiembre

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de septiembre

Tras la ola de violencia, Harfuch se reúne con la gobernadora de Sinaloa y el gabinete de seguridad en Mazatlán

México derriba 4 drones en la frontera con EEUU: eran usados para vigilar rutas de tráfico de migrantes

Desclasifican declaración patrimonial del exsecretario de Marina Rafael Ojeda tras ponerle candados hasta 2030

Detienen a dos por amenaza contra colegio de Culiacán: dejaron corona fúnebre y mensaje intimidatorio

ENTRETENIMIENTO

José Ángel Bichir rompe el silencio sobre su caída desde un tercer piso: “Estaba en una especie de trance”

José Ángel Bichir rompe el silencio sobre su caída desde un tercer piso: “Estaba en una especie de trance”

Anuncian nuevo habitante para La Granja VIP: ¿quién es el famoso que entrará?

El episodio de Los Simpson de 1998 que hoy muchos relacionan con las polémicas de Aleks Syntek

David Zepeda buscaría demandar a Pedro Sola tras comentarios sobre su sexualidad en La Granja VIP

Aleks Syntek se compara con Van Gogh, Galileo Galilei y otros “personajes visionarios repudiados” en su época

DEPORTES

Henry Martín lanza contundente advertencia a Chivas y compañeros del Club América previo al Clásico del futbol mexicano

Henry Martín lanza contundente advertencia a Chivas y compañeros del Club América previo al Clásico del futbol mexicano

Thomas Tuchel asegura que los aficionados ingleses no hablan de Argentina, sino del partido en el Estadio Azteca contra México

Luis García, portero de Toluca, manda indirecta a los grandes de la Liga MX: “Que sigan llenando estadios, nosotros ganamos títulos”

Por qué América vs Chivas se llama Clásico Nacional: el origen de una rivalidad que divide a México

CMLL 93 Aniversario: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el magno evento desde la Arena México