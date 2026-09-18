México

Arturo Ávila se baja de la contienda por la Cuauhtémoc y abre paso a Citlalli Hernández

El legislador explicó que su decisión responde a la necesidad de construir unidad dentro del partido

Retratos yuxtapuestos de Citlalli Hernández sonriendo con anteojos y Arturo Ávila vistiendo chaqueta oscura
Arturo Ávila renuncia a la contienda por la alcaldía Cuauhtémoc y deja la vía libre a Citlalli Hernández. (Instagram)
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El diputado federal de Morena, Arturo Ávila, anunció que declina a sus aspiraciones para contender por la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México en 2027 y manifestó su respaldo a Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

En entrevista con Milenio Televisión, el legislador explicó que su decisión responde a la necesidad de construir unidad dentro del partido para recuperar la demarcación, actualmente gobernada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

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Ávila planteó que Hernández podría encabezar los trabajos de la denominada Coordinación para la Defensa de la Soberanía en Cuauhtémoc y aseguró que ha conversado con distintos integrantes de Morena sobre esa posibilidad.

“Platicando con varias y con varios compañeros, nosotros pensamos que el cuadro que encabece los trabajos de la coordinación debe ser uno con el que todos podamos simpatizar, en donde todos podamos participar”.

El diputado señaló que Citlalli Hernández es un referente dentro del movimiento y consideró que su experiencia podría contribuir a la estrategia electoral de Morena en la demarcación.

“Y hemos pensado que un cuadro que es un referente, es una amiga, una compañera, hoy está en otra función, ojalá y acepte, debería de ser Citlalli Hernández”.
Arturo Ávila acusa a Alessandra Rojo de la Vega de “secuestrar” patrimonio histórico en la CDMX
Arturo Ávila acusa a Alessandra Rojo de la Vega de “secuestrar” patrimonio histórico en la CDMX. Crédito: Cuartoscuro

La decisión ocurre después de que Arturo Ávila había manifestado públicamente su intención de competir por la Cuauhtémoc. Durante los últimos meses, el morenista también protagonizó diversos cruces políticos con la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

Uno de los episodios más recientes estuvo relacionado con las esculturas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara, retiradas de la colonia Tabacalera en 2025 y actualmente bajo resguardo de la alcaldía.

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El enfrentamiento colocó a Ávila como uno de los perfiles de Morena que buscaban disputar políticamente el territorio gobernado por la oposición.

Arturo Ávila se baja y respalda a Citlalli Hernández

Tras anunciar su declinación, el legislador explicó que concentrará sus esfuerzos en continuar dentro de la Cámara de Diputados y buscará reelegirse como vocero del grupo parlamentario de Morena.

Ávila también hizo un llamado a los demás perfiles que contemplaban competir por Cuauhtémoc para respaldar una candidatura que, desde su perspectiva, pueda generar consenso entre los distintos grupos del partido.

“Es una gran mujer que ha tenido posiciones muy importantes en nuestro movimiento, y me parece que la forma de recuperar la Cuauhtémoc es con Citlalli Hernández”.

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El morenista reconoció que la decisión final corresponde a Hernández y aclaró que todavía no había consultado directamente con ella su posible participación.

“Es algo que ella tiene que decidir, no lo he consultado, pero me parece que hay consenso, por lo menos, de las y los compañeros con los que yo he platicado”.

Hernández actualmente encabeza la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, aunque Ávila sostuvo que esa responsabilidad no impediría una eventual participación política en Cuauhtémoc, debido a que los trabajos de dicha comisión están próximos a concluir.

Tensiones en las designaciones de Morena

La definición en Cuauhtémoc ocurre en un contexto de ajustes internos dentro de Morena y de negociaciones con sus aliados rumbo a las elecciones de 2027.

Citlalli Hernández también ha enfrentado cuestionamientos derivados de las recientes designaciones de coordinaciones estatales. La dirigente afirmó que el Partido del Trabajo (PT) conocía las fechas y los procedimientos utilizados para seleccionar perfiles, luego de que representantes petistas no acompañaran algunos anuncios en entidades como Zacatecas y Baja California.

Hernández sostuvo que el PT participó en distintas etapas y conocía el proceso de encuestas utilizado para las definiciones.

“Seguiremos dialogando, nos vemos cada semana, les conozco y estaré platicando con ellos en los próximos días”.

Las diferencias no se han limitado a una sola entidad. En Guerrero, dirigentes del PT también cuestionaron el procedimiento utilizado para definir a Beatriz Mojica Morga como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

En la Ciudad de México, Morena mantiene conversaciones con el PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con miras a las elecciones de 2027. En ese escenario, la declinación de Arturo Ávila modifica la disputa interna por la Cuauhtémoc y coloca a Citlalli Hernández como uno de los perfiles propuestos por integrantes de Morena para encabezar el proyecto en la demarcación.

La última palabra, sin embargo, corresponde a Hernández y a los procedimientos internos que Morena establezca para definir a su perfil rumbo a la elección de 2027.

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