Alci Acosta fue dado de alta tras permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos en Barranquilla: “Sigue el tratamiento”

El cantante Alci Acosta recibió el alta médica tras permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos y continuar su recuperación en una habitación de la Clínica La Misericordia de Barranquilla, informó su familia.
La noticia la dio a conocer el hijo del artista, el también cantante Checo Acosta, que comunicó la novedad través de redes sociales: “Gloria a Dios, mi padre Alci Acosta dado de alta”.
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Por medio de un comunicado, la familia indicó que el intérprete continuará con tratamiento y controles médicos desde su casa.
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