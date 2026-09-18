Colombia

Alci Acosta fue dado de alta tras permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos en Barranquilla: “Sigue el tratamiento”

El artista estaba internado en la Clínica La Misericordia por una afección en su próstata y en sus riñones

Alci Acosta sigue en cuidados intensivos: qué dijo Checo Acosta sobre su recuperación - crédito @alciacostac/ Instagram
Alci Acosta fue dado de alta, luego de estar en cuidados intensivos - crédito @alciacostac/ Instagram
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El cantante Alci Acosta recibió el alta médica tras permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos y continuar su recuperación en una habitación de la Clínica La Misericordia de Barranquilla, informó su familia.

La noticia la dio a conocer el hijo del artista, el también cantante Checo Acosta, que comunicó la novedad través de redes sociales: “Gloria a Dios, mi padre Alci Acosta dado de alta”.

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Por medio de un comunicado, la familia indicó que el intérprete continuará con tratamiento y controles médicos desde su casa.

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