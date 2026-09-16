México

Sheinbaum inicia Desfile Militar con llamado a cuidar la soberanía: “México no se arrodilla y no será colonia de nadie”

La presidenta recordó la lucha por la independencia nacional en medio de la tensió que hay entre México y Estados Unidos

Mexico's President Claudia Sheinbaum delivers a speech on the day of the Independence Day parade in Mexico City, Mexico, September 16, 2026. REUTERS/Daniel Becerril
Mexico's President Claudia Sheinbaum delivers a speech on the day of the Independence Day parade in Mexico City, Mexico, September 16, 2026. REUTERS/Daniel Becerril
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio inicio el Desfile Cívico Militar 2026 con motivo del 216 Aniversario de la Independencia, con un discurso dedicado a la defensa de la soberanía nacional en medio de la tensión que a traviesa su administración con el gobierno de Estados Unidos, principalmente en materia de seguridad, migración y comercio.

“El 16 de septiembre, día de la Independencia, es la memoria viva de México. Significa siempre mantener la frente en alto y gritar a los cuatro vientos que México no será nunca colonia ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende. ¡Que viva la independencia!“, dijo la mandataria previo al inicio del Desfile Militar.

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