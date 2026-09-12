México

¿Cuánto cuesta preparar pozole para las Fiestas Patrias? Profeco compara precios

Esta comida originaria de la época prehispánica, combina maíz con carne de pollo o cerdo

Un tazón de barro con pozole verde, maíz, rábano y lechuga, rodeado de cazuelas pequeñas con limón y cebolla picada.
Cuánto cuesta hacer pozole en las fiestas patrias (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pozole es uno de los platillos típicos mexicanos que concentra tradición, sabor y nutrición durante las Fiestas Patrias. Esta comida originaria de la época prehispánica, combina maíz con carne de pollo o cerdo y reúne ingredientes que forman parte habitual de las celebraciones familiares.

La preparación incorpora proteínas que contribuyen al mantenimiento de los músculos, además de salsas elaboradas con jitomate y chile de árbol, estos componentes también aportan antioxidantes, mientras que las guarniciones completan la receta con distintos sabores y texturas.

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Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) revisó los precios de varios productos necesarios para cocinarlo, utilizando la herramienta Quién es Quién en los Precios para identificar las diferencias registradas en establecimientos de distintas entidades del país.

El monitoreo mostró que el costo de preparar pozole puede variar de forma considerable según la ciudad y el comercio elegido. El maíz, la carne, el ajo, la cebolla, las verduras y el limón tuvieron brechas de precio entre los valores mínimos y máximos detectados por la institución.

Diferencias de precios en los productos para preparar pozole

El maíz cacahuazintle, también llamado maíz pozolero, registró su precio más bajo en La Comer de la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México. La bolsa de un kilo de la marca OvarB se ofreció en $47.90 pesos.

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El valor más alto para ese mismo producto se encontró en el Hipermercado Soriana de Reynosa, Tamaulipas, donde alcanzó $61.50 pesos. El grano constituye uno de los elementos centrales de la receta tradicional.

Para la versión elaborada con carne de cerdo, el espinazo figura entre los insumos principales. La Profeco ubicó el menor precio por kilo en el Hipermercado Soriana de la alcaldía Gustavo A. Madero, en Ciudad de México, con un costo de $38.00 pesos.

El mayor importe del espinazo se localizó en un Walmart de Mérida, Yucatán. Allí, el kilo se comercializó en $149.00 pesos, una cantidad superior a tres veces el registro más bajo señalado en el levantamiento.

La cebolla y el ajo también forman parte de los complementos habituales para esta comida mexicana. El precio mínimo del kilo de cebolla fue de $18.00 pesos en el mercado público Emilio Sánchez Piedras, en Tlaxcala, Tlaxcala.

Infografía con un plato de pozole e ilustraciones de maíz, carne de cerdo, cebolla, lechuga, rábanos y limones junto a listas de precios.
Una infografía basada en datos de la Profeco detalla las variaciones de precios de los ingredientes del pozole en comercios de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio más elevado de ese vegetal se detectó en Walmart de Coacalco, Estado de México, donde el kilo costó $63.00 pesos. La diferencia entre ambos puntos refleja las variaciones que enfrentan los consumidores al adquirir los ingredientes.

En el caso del ajo, Chedraui de Veracruz, Veracruz, vendió el kilo en $70.20 pesos. El importe máximo fue de $286.99 pesos en una tienda S-Mart de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Guarniciones y limón elevan el costo del platillo

La revisión incluyó productos que suelen acompañar el pozole blanco, rojo o verde. Entre ellos se encuentran la lechuga romana, los rábanos cambray y el limón agrio sin semilla, que se sirven junto con cebolla, orégano y salsa.

La lechuga romana se comercializa por pieza, por lo que el precio menor fue de $12.00 pesos en la Central de Abasto de Aguascalientes, Aguascalientes, mientras que Súper Kompras de Toluca, Estado de México, la ofreció en $42.90 pesos.

Mientras que la bolsa de rábanos cambray tuvo un costo mínimo de $12.90 pesos en Chedraui de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. El valor máximo llegó a $54.99 pesos en el Minisúper Superette de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El limón presentó una de las diferencias más marcadas del monitoreo. La Central de Abasto de Villahermosa, Tabasco, vendió el kilo en $8.00 pesos, el monto más accesible registrado para este cítrico.

El mercado público Nicolás Bravo de La Paz, Baja California Sur, concentró el precio más alto: $70.00 pesos por kilo. Ese ingrediente suele utilizarse al momento de servir el plato, junto con otras guarniciones frescas.

La información desglosada por artículo y entidad puede consultarse en la plataforma oficial de Quién es Quién en los Precios. La herramienta permite comparar los montos observados en comercios de distintas zonas del país.

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