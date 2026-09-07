Alejandro Reyes, el hijo de Ivonne Reyes y Pepe Navarro, cambia los focos por los fogones: así es su nuevo proyecto empresarial

Alejandro Reyes en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @aleexreyest)

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Alejandro Reyes tenía claro desde muy joven que quería dedicarse a la interpretación. Sin embargo, a sus 26 años ha decidido ampliar horizontes y embarcarse en una aventura profesional que poco tiene que ver con los escenarios y las cámaras. El hijo de Ivonne Reyes y Pepe Navarro ha puesto en marcha su propio negocio de hostelería en Madrid, una taquería mexicana cuyo eslogan es “más perros que tu ex” y que ocupa buena parte de su día a día mientras continúa haciendo castings y tratando de abrirse camino como actor.

El proyecto se llama Bien Perro Taquería y está situado en el barrio de La Latina. Alejandro figura como fundador y propietario del establecimiento, una faceta empresarial que compagina con su vocación artística y que, según él mismo ha explicado, era también uno de sus sueños desde pequeño.

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La idea de abrir el local llevaba tiempo en la cabeza de Alejandro. “Siempre quise tener un restaurante mexicano desde pequeño. Y era una de mis metas, aparte de ser actor”, ha contado a Jaleos. La elección de la gastronomía no es casual: la cocina mexicana es su favorita y se ha convertido ahora en la base de su primer negocio.

El proyecto lo comparte con otros socios y, según ha explicado, la idea tomó forma en apenas tres meses. El resultado es un establecimiento pensado como un punto de encuentro, con una carta centrada en tacos, quesadillas, costras, nachos y tamales.

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Alejandro Reyes en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @aleexreyest)

Uno de los elementos más llamativos es el precio de algunos de sus productos, con tacos a un euro, además de una propuesta de catering para eventos y celebraciones. El negocio cuenta incluso con su propia línea de merchandising, con camisetas inspiradas en la identidad del restaurante.

Alejandro también trabaja detrás de la barra

El joven no se limita a ejercer como propietario. Su día a día también transcurre entre mesas y cocina y él mismo reconoce que está dispuesto a desempeñar todas las funciones necesarias. “Trabajo en el restaurante como camarero y no tengo ningún problema. Soy el dueño pero también atiendo”, ha explicado.

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Su intención, además, no parece quedarse en este primer establecimiento. Alejandro y sus socios aspiran a que el proyecto pueda crecer en el futuro y llegar a convertirse en una franquicia.

El reto empresarial llega en un momento en el que su vida profesional había estado enfocada principalmente a la interpretación. Ahora, los castings y el restaurante conviven en su rutina.

Sigue queriendo ser actor

A pesar del giro hacia la hostelería, Alejandro Reyes no ha cerrado la puerta a su gran vocación. “He seguido haciendo castings... Sigo intentándolo. Sigo siendo actor”, ha asegurado.

Su formación está precisamente vinculada al mundo audiovisual. Estudió en la New York Film Academy y posteriormente ha trabajado en diferentes proyectos de teatro, cortometrajes y largometrajes.

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Ivonne Reyes en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @ aleexreyest)

Entre sus trabajos figura Balas y Katanas, donde interpretó a Andrei, un personaje relacionado con una banda mafiosa. Por este papel llegó incluso a estar entre los candidatos a una posible nominación al Goya a Mejor Actor de Reparto.

La interpretación, por tanto, continúa formando parte de sus planes, aunque el joven parece haber asumido que una carrera artística no siempre ofrece continuidad y ha encontrado en el emprendimiento una alternativa profesional.

El apoyo incondicional de su madre, Ivonne Reyes

En esta nueva etapa, Alejandro cuenta además con el respaldo de su madre. Ivonne Reyes ya ha visitado el restaurante y, según ha relatado su hijo, su valoración no puede ser mejor: “dice que está muy bueno”.

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Ivonne Reyes llega a casa acompañada de su hijo Alejandro y su hermana Clairet tras ser operada de la pierna. (Europa Press)

La relación entre madre e hijo es especialmente estrecha y la presentadora se ha convertido también en una de las primeras seguidoras del proyecto a través de las redes sociales.

Ahora, mientras su madre continúa apoyándole en cada nuevo paso, Alejandro Reyes intenta construir su propio camino profesional. Lejos de abandonar la interpretación, ha optado por no depender exclusivamente de ella y explorar una faceta empresarial que también le ilusionaba desde niño.