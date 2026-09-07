México Deportes

Liga Mx: así marcha la tabla general tras 7 jornadas disputados del Apertura 2026

A pesar de que América no jugó la séptima fecha debido a su participación en la Leagues Cup, se mantiene como líder

América se mantiene como líder a pesar de no haber disputado la jornada número 7 (X@ClubAmerica)
América se mantiene como líder a pesar de no haber disputado la jornada número 7 (X@ClubAmerica)
Guardar

La jornada número 7 del Apertura 2026 de la Liga Mx llegó a su fin este fin de semana, y a continuación te decimos cómo quedó la tabla general.

PUBLICIDAD

A pesar de que América no jugó la séptima fecha debido a su participación en la Leagues Cup, se mantiene como líder con 16 puntos producto de 5 victorias y un empate. El lado contrastante lo vive el conjunto de Juárez que no ha podido sumar ninguna unidad ubicándose en el fondo.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Santos Laguna - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 6, 2026 Cruz Azul's Andres Montano in action with Santos Laguna's Emmanuel Echeverria REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Santos Laguna - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 6, 2026 Cruz Azul's Andres Montano in action with Santos Laguna's Emmanuel Echeverria REUTERS/Raquel Cunha

¿Cómo va la tabla general del Apertura 2026?

Las Chivas de Gabriel Milito siguen detrás de las Águilas y se ubican en el segundo lugar con 14 puntos, Toluca, Tijuana y Atlas son los equipos que están por debajo con 13 unidades cada uno.

Tras su más reciente victoria, Cruz Azul logró meterse al sexto lugar con 12 puntos, debajo de la Máquina le sigue Querétaro, León y Puebla con 10 puntos.

PUBLICIDAD

  1. América | 16 puntos
  2. Guadalajara | 14 puntos
  3. Toluca | 13 puntos
  4. Tijuana | 13 puntos
  5. Atlas | 13 puntos
  6. Cruz Azul | 12 puntos
  7. Querétaro | 10 puntos
  8. León | 10 puntos
  9. Puebla | 10 puntos
  10. Monterrey | 9 puntos
  11. Pachuca | 8 puntos
  12. Pumas | 8 puntos
  13. Necaxa | 8 puntos
  14. Atlante | 7 puntos
  15. Tigres | 6 puntos
  16. San Luis | 6 puntos
  17. Santos | 1 punto
  18. Juárez | 0 puntos

Santos Laguna se encuentra en el lugar 17 por arriba de Juárez con apenas un punto, San Luis y Tigres son los equipos que le siguen con 6 puntos respectivamente.

León, América, Monterrey y Toluca eliminaron a sus rivales de la MLS.

Los cuatro partidos de la jornada 7 que no se jugaron

Cabe recordar que el partido entre Pumas y León se sumó a la lista de los cuatro encuentros que no jugaron el fin de semana pasado. Junto a este duelo, tampoco se disputaron los compromisos entre Puebla y Toluca, Querétaro frente a Rayados de Monterrey, ni el enfrentamiento entre América y Tijuana.

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, Mexico - August 30, 2026 Toluca's Federico Vinas celebrates scoring their fourth goal with teammates REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Toluca v Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, Mexico - August 30, 2026 Toluca's Federico Vinas celebrates scoring their fourth goal with teammates REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cómo se jugará la jornada 8 del Apertura 2026?

La jornada número 8 comenzará el viernes 11 de septiembre cuando Necaxa enfrente a Puebla a las 19:00 horas por FOX One. A las 21:00 horas, Atlante recibirá a Pachuca en Azteca 7, y Tijuana jugará contra Querétaro en FOX One a la misma hora.

El sábado 12 de septiembre, Toluca se medirá ante Atlas a las 17:00 horas con transmisión de Azteca 7 y FOX One; Monterrey se enfrentará a Tigres a las 19:00 horas por ViX, y Cruz Azul disputará el clásico ante América a las 21:00 horas en Canal 5, TUDN y ViX.

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, Mexico - August 30, 2026 Juarez players pose for a team group photo before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Toluca v Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, Mexico - August 30, 2026 Juarez players pose for a team group photo before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

El domingo 13, Santos Laguna recibirá a FC Juárez a las 18:00 horas a través de TUDN y ViX, seguido por Chivas frente a Pumas a las 19:07 horas en Prime Video. Finalmente, el lunes 14, León se enfrentará a Atlético de San Luis a las 19:00 horas, partido que podrá verse por FOX One.

Temas Relacionados

Liga MxApertura 2026tabla de posicionesfutbol mexicanomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cardi B sorprende al cantar tema de Rocío Dúrcal: su real conexión con México pese a que le “ofende” que le digan mexicana

La famosa rapera interpretó “Costumbres”, clásico escrita por Juan Gabriel e interpretada popularmente por la cantante española

Cardi B sorprende al cantar tema de Rocío Dúrcal: su real conexión con México pese a que le “ofende” que le digan mexicana

Aceite de romero: cómo hacerlo en casa para aprovechar todos sus beneficios para el cabello, controlar la caspa y el estrés

El romero tiene un aroma fresco y alcanforado y se recomienda tradicionalmente para fortalecer el cabello y como relajante muscular según especialistas de la UNAM

Aceite de romero: cómo hacerlo en casa para aprovechar todos sus beneficios para el cabello, controlar la caspa y el estrés

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de septiembre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de septiembre?

Cuáles son las variedades de jitomate más recomendadas para cultivar en casa

Cultivar jitomate en casa puede convertir una azotea, un patio o un balcón en una fuente de alimentos frescos para toda la familia

Cuáles son las variedades de jitomate más recomendadas para cultivar en casa

Yahir desafía a quienes lo llaman ‘tibio’ en La Casa de los Famosos México: “Que me saquen”

El cantante reaccionó a los señalamientos de sus compañeros, defendió su forma de convivir y dejó claro que no está dispuesto a provocar conflictos para permanecer en la competencia

Yahir desafía a quienes lo llaman ‘tibio’ en La Casa de los Famosos México: “Que me saquen”
MÁS NOTICIAS

NARCO

México reabre puerta a la DEA: así ha cambiado la cooperación bilateral antidrogas tras años de tensión con EEUU

México reabre puerta a la DEA: así ha cambiado la cooperación bilateral antidrogas tras años de tensión con EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: agente de la GN fue hallado muerto horas después de denunciar presuntos nexos con Los Tlacos

Juan Alejandro era un bebé de un año: fue asesinado tras quedar en medio de un ataque armado en Culiacán, Sinaloa

De “El Jardinero” al “R5″: México y EEUU buscan frenar la consolidación de nuevos liderazgos del narcotráfico

Anabel Hernández habla de Emma Coronel como influencer: “Está en su derecho”

ENTRETENIMIENTO

Piden que Anahí intervenga tras alarmante mensaje de Estefanía Villarreal sobre la depresión y la ansiedad

Piden que Anahí intervenga tras alarmante mensaje de Estefanía Villarreal sobre la depresión y la ansiedad

¿Niurka es bruja? Manelyk González revive una experiencia escalofriante antes de convivir con ella en La Granja VIP 2

Cardi B sorprende al cantar tema de Rocío Dúrcal: su real conexión con México pese a que le “ofende” que le digan mexicana

Yahir desafía a quienes lo llaman ‘tibio’ en La Casa de los Famosos México: “Que me saquen”

Quiénes son los 20 participantes de La Granja VIP 2026: lista completa

DEPORTES

Isaac del Toro ya conoce quiénes serán sus rivales para el Campeonato Mundial de Ciclismo

Isaac del Toro ya conoce quiénes serán sus rivales para el Campeonato Mundial de Ciclismo

Fabiola Villegas brilla con medalla de oro en el Abierto de Taekwondo

Joel Huiqui respalda a Erik Lira tras su fichaje fallido con el AC Mónaco

Toluca se convierte en el primer campeón mexicano de la Leagues Cup

Toluca vs Monterrey Final Leagues Cup EN VIVO: cómo quedó la final, goles y lo más relevante del partido