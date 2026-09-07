Liga Mx: así marcha la tabla general tras 7 jornadas disputados del Apertura 2026

La jornada número 7 del Apertura 2026 de la Liga Mx llegó a su fin este fin de semana, y a continuación te decimos cómo quedó la tabla general.
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A pesar de que América no jugó la séptima fecha debido a su participación en la Leagues Cup, se mantiene como líder con 16 puntos producto de 5 victorias y un empate. El lado contrastante lo vive el conjunto de Juárez que no ha podido sumar ninguna unidad ubicándose en el fondo.
¿Cómo va la tabla general del Apertura 2026?
Las Chivas de Gabriel Milito siguen detrás de las Águilas y se ubican en el segundo lugar con 14 puntos, Toluca, Tijuana y Atlas son los equipos que están por debajo con 13 unidades cada uno.
Tras su más reciente victoria, Cruz Azul logró meterse al sexto lugar con 12 puntos, debajo de la Máquina le sigue Querétaro, León y Puebla con 10 puntos.
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- América | 16 puntos
- Guadalajara | 14 puntos
- Toluca | 13 puntos
- Tijuana | 13 puntos
- Atlas | 13 puntos
- Cruz Azul | 12 puntos
- Querétaro | 10 puntos
- León | 10 puntos
- Puebla | 10 puntos
- Monterrey | 9 puntos
- Pachuca | 8 puntos
- Pumas | 8 puntos
- Necaxa | 8 puntos
- Atlante | 7 puntos
- Tigres | 6 puntos
- San Luis | 6 puntos
- Santos | 1 punto
- Juárez | 0 puntos
Santos Laguna se encuentra en el lugar 17 por arriba de Juárez con apenas un punto, San Luis y Tigres son los equipos que le siguen con 6 puntos respectivamente.
León, América, Monterrey y Toluca eliminaron a sus rivales de la MLS.
Los cuatro partidos de la jornada 7 que no se jugaron
Cabe recordar que el partido entre Pumas y León se sumó a la lista de los cuatro encuentros que no jugaron el fin de semana pasado. Junto a este duelo, tampoco se disputaron los compromisos entre Puebla y Toluca, Querétaro frente a Rayados de Monterrey, ni el enfrentamiento entre América y Tijuana.
¿Cómo se jugará la jornada 8 del Apertura 2026?
La jornada número 8 comenzará el viernes 11 de septiembre cuando Necaxa enfrente a Puebla a las 19:00 horas por FOX One. A las 21:00 horas, Atlante recibirá a Pachuca en Azteca 7, y Tijuana jugará contra Querétaro en FOX One a la misma hora.
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El sábado 12 de septiembre, Toluca se medirá ante Atlas a las 17:00 horas con transmisión de Azteca 7 y FOX One; Monterrey se enfrentará a Tigres a las 19:00 horas por ViX, y Cruz Azul disputará el clásico ante América a las 21:00 horas en Canal 5, TUDN y ViX.
El domingo 13, Santos Laguna recibirá a FC Juárez a las 18:00 horas a través de TUDN y ViX, seguido por Chivas frente a Pumas a las 19:07 horas en Prime Video. Finalmente, el lunes 14, León se enfrentará a Atlético de San Luis a las 19:00 horas, partido que podrá verse por FOX One.
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