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Manu Sánchez regresa a La 1 con novedades en ‘El perro andaluz’: nuevos colaboradores y sus primeros invitados

El programa de RTVE estrena este jueves su segunda temporada en prime time con Antonio Reguera como fichaje y nuevas secciones para acompañar al humorista

Manu Sánchez
El humorista Manu Sánchez. (Foto: Canal Sur)
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Manu Sánchez vuelve a ponerse al frente de El perro andaluz. El programa de RTVE estrena este jueves, 3 de septiembre, su segunda temporada con nuevas secciones, colaboradores y los primeros invitados que pasarán por el espacio de La 1. Una nueva etapa que mantiene intacta la esencia del formato y la particular mirada del humorista andaluz sobre la actualidad, pero que incorpora algunas novedades para reforzar su apuesta por el entretenimiento y el humor.

El regreso está previsto para las 22:50 horas, después de Viaje al centro de la tele. Como en su primera temporada, Manu Sánchez será el encargado de conducir un espacio que combina actualidad, análisis y humor, aunque esta vez contará con nuevas herramientas para abordar los temas que están en boca de todos.

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Una de las principales novedades será La pizarra, una nueva sección en la que el presentador tratará de poner orden a algunas de las cuestiones que marcan la conversación pública. Sánchez ordenará ideas, establecerá conexiones y aportará contexto a diferentes asuntos, siempre desde la perspectiva desenfadada que caracteriza al programa.

Manu Sánchez en 'El perro andaluz'. (TVE)
Manu Sánchez en 'El perro andaluz'. (TVE)

Antonio Reguera, el nuevo fichaje de ‘El perro andaluz’

Entre las incorporaciones de esta nueva temporada destaca Antonio Reguera. El músico gaditano se incorpora al equipo de El perro andaluz como nuevo colaborador, donde compartirá sus historias personales y su particular manera de entender y observar la vida.

Reguera se suma a un equipo en el que continúan rostros ya conocidos por los espectadores. María Galiana volverá a ponerse al frente de Palabras mayores, mientras que Carmen Fuentes seguirá acercándose al Archivo de RTVE para rescatar algunas de sus historias y contenidos. La música también mantendrá un papel protagonista gracias a Gospel It, que repite como banda del programa.

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María Galiana y Manu Sánchez en 'El Perro Andaluz'. (RTVE)
María Galiana y Manu Sánchez en 'El Perro Andaluz'. (RTVE)

Con estas incorporaciones, El perro andaluz afronta una nueva temporada después de haber cerrado su primera etapa con unos datos de audiencia especialmente destacados. Sus ocho primeros programas, emitidos durante el Mundial de Fútbol 2026, alcanzaron una media del 15,9% de cuota de pantalla y 1.087.000 espectadores.

El programa llegó incluso a registrar su máximo histórico el jueves 2 de julio, coincidiendo con la victoria de la Selección Española frente a Austria. Aquel día, El perro andaluz alcanzó un 22,5% de cuota de pantalla y reunió a 1.745.000 espectadores frente al televisor.

Ahora, Manu Sánchez regresa a La 1 dispuesto a repetir el éxito de aquella primera etapa y con una nueva tanda de programas en los que el humor volverá a ser el hilo conductor. El primer capítulo de esta segunda temporada podrá verse este jueves a partir de las 22:50 horas, en una noche en la que el presentador volverá a poner su particular sello a la actualidad.

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