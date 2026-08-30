Colombia

Vicepresidente José Manuel Restrepo fue sorprendido por jóvenes raperos mientras caminaba por las calles de Cartagena: así fue su reacción

Tras su jornada en Asobancaria, el vicepresidente caminó por la capital colombiana y compartió un video en el que dos artistas urbanos improvisan sobre la reconstrucción en Chocó y el respaldo al Gobierno nacional

El video mostró a los raperos improvisando junto a José Manuel Restrepo durante una caminata por las calles de Cartagena - crédito @jrestrp/X

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El vicepresidente de Colombia José Manuel Restrepo hizo un breve receso a su agenda política para realizar un recorrido nocturno por las principales calles de Cartagena.

El dirigente, que había participado en la edición 60 de la Convención Bancaria de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), realizó una caminata nocturna por la ciudad ‘heroica’ donde saludo a varios ciudadanos que le reconocieron su labor en sus primeros días como vicemandatario de la nación.

En medio de su recorrido, se encontró con dos jóvenes raperos que se refirieron al terremoto que se registró el 10 de agosto y que tuvo como epicentro al municipio de San José de Palmar, en el departamento del Chocó.

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El vicepresidente recorrió las calles de la capital colombiana tras participar en la 60° Convención Bancaria de Asobancaria - crédito Captura de Video @jrestrp/X
El vicepresidente recorrió las calles de la capital colombiana tras participar en la 60° Convención Bancaria de Asobancaria - crédito Captura de Video @jrestrp/X

El encuentro quedó registrado en un video publicado en las redes sociales del vicepresidente, donde exaltó el talento de los artistas urbanos del país.

José Manuel, vivimos la patria, la plena. Primero que todo, bienvenido a Cartagena. Yo tengo el estilo, la verdad. Yo sé que a la gente de Chocó tú lo vas a apoyar”, fue una de las rimas dichas por uno de los jovenes músicos, a lo que Restrepo le estrecha la mano y le manifiesta su disposición para ello.

El video que difundió muestra a los raperos improvisando mientras acompañan al vicepresidente por la ciudad. Así mismo, se observa que el funcionario también saluda y toma fotografías con ciudadanos que lo reconocieron y lo felicitaron por su gestión.

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Del mismo modo, los músicos también le expresaron su respaldo al proyecto político que encabeza junto con el presidente Abelardo de la Espriella, luego de que fueran posesionados el 7 de agosto en la ceremonia de investidura en Cali.

El vicepresidente exaltó el talento de los jóvenes músicos - crédito @jrestrp/X
El vicepresidente exaltó el talento de los jóvenes músicos - crédito @jrestrp/X

El vicepresidente, a través de su cuenta de X, describió el episodio como un hecho inesperado y agradeció el gesto de los artistas. “Cartagena siempre tiene una forma especial de sorprender a quienes la visitan”, escribió al acompañar la publicación del video.

En ese mismo mensaje explicó qué había ocurrido al terminar su agenda en la ciudad. “Después de Asobancaria, salí a recorrer sus calles y me encontré con estos jóvenes que, con sus rimas, me regalaron un momento muy bonito (...) Gracias por tanto talento y por creer en este proyecto de reconstrucción de Colombia”, comentó.

La publicación del vicepresidente colombiano generó múltiples reacciones en las redes sociales. La mayoría de internautas reconocieron la actitud de Restrepo con los jóvenes artistas y la ciudadanía cartagenera.

En la Convención Bancaria de Asobancaria, Restrepo habló sobre inversión, crédito y recuperación económica ante el sector financiero - crédito Asobancaria/X
En la Convención Bancaria de Asobancaria, Restrepo habló sobre inversión, crédito y recuperación económica ante el sector financiero - crédito Asobancaria/X

Qué dijo José Manuel Restrepo en la Convención de Asobancaria

Durante su participación en la edición 60 de la Convención Bancaria de Asobancaria, el vicepresidente José Manuel Restrepo reveló la hoja de ruta que trazará el gobierno colombiano para el crecimiento de la economía nacional.

En su intervención, el vicemandatario pidió bajar las tasas de interés y elevar la inversión al 25% del Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2030, al sostener que el crecimiento no puede descansar en más gasto público ni en mayor endeudamiento.

Restrepo planteó que la apuesta central debe concentrarse en “más inversión, empresas productivas y competitivas, un Estado eficiente, talento conectado con el empleo y la energía que necesita el desarrollo”.

El vicepresidente también pidió a la banca sumarse de manera “masiva” a la reconstrucción de viviendas, micronegocios y empleos tras el sismo. Antes de ese llamado, agradeció al sistema financiero por los alivios entregados a casi 2,8 millones de colombianos, con apoyos cercanos a 1,1 billones de pesos.

El Gobierno identificó 165 proyectos estratégicos por más de 290 billones de pesos para atraer inversión nacional y extranjera - crédito @jrestrp/X

En ese mismo frente, propuso una estrategia de “rebancarización” para que cerca de 10 millones de colombianos accedan al crédito formal. El objetivo, explicó, es reducir la dependencia del “paga diario”, al que definió como “esclavitud financiera”, y convertir al sistema financiero en una herramienta concreta de progreso y mejora de la calidad de vida.

Como parte de ese plan, el Gobierno ya identificó 165 proyectos por más de 290 billones de pesos en distintas etapas de estructuración, según expresó Restrepo ante los dirigentes bancarios. La intención, dijo el funcionario, es priorizar los que tengan mayor capacidad de generar crecimiento y hacer que lleguen a los inversionistas “debidamente bancables” y estructurados.

De igual manera, el alto funcionario advirtió que Colombia atraviesa uno de sus peores momentos en inversión en cuatro décadas. “Así es imposible crecer”, afirmó Restrepo, en la que también rechazó la idea de que la expansión económica pueda construirse “a punta de exceso, derroche de gasto público y sobreendeudamiento”.

El vicepresidente mencionó como sectores de impulso a los hidrocarburos, el gas, la minería, la construcción, la infraestructura, la agroindustria, la ganadería sostenible, los biocombustibles, las energías, el turismo sostenible y la industria 4.0.

“Cuando hay confianza, cuando hay verdad, cuando hay certidumbre, cuando hay apuesta con el sector empresarial, cuando trabajamos mancomunadamente, cuando entendemos que nuestra prioridad son los más vulnerables de nuestro país, cuando defendemos la iniciativa privada, cuando defendemos las libertades y cuando actuamos con integridad, alejado de la corrupción, somos capaces de llegar significativamente lejos”, indicó.

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